KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve vergi düzenlemelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimi ve vergi düzenlemeleri ile ilgili açıklamada bulundu

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1, aylık yüzde 0,8 azaldı. Yıllık değişimlerde; sermaye malındaki yüzde 4,4 ve yüksek teknoloji ürünlerindeki yüzde 11,8’lik düşüşler dikkat çekiyor. İhracatta nisan ayındaki yüksek oranlı artışın, sanayi üretimine olumlu yansımalarını göreceğiz ancak genel tablo sanayi üretimindeki yavaşlamanın ve istihdam kaybının devamına işaret ediyor” dedi.

Sanayicilerimizin kur baskısı nedeniyle artan üretim maliyetleri ve belirsiz küresel rekabet ortamında çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Zeytinoğlu “Üreten, istihdam sağlayan ve ihracata katkı sunan firmalar üzerindeki mali yüklerin azaltılmasına yönelik düzenlemeleri yabancı sermaye yatırımı çekme noktasında da olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mevcut yüzde 12,5’luk teklif paketiyle; imalatçı sanayici, üretici ve ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı yarı yarıya azaltılmış olacak. Ancak kar üretmekte zorlanan ihracatçımızın üretimde rekabet ettiğimiz ülkelerde olduğu gibi uzun vadeli finansman koşullarıyla desteklenmesi kritik önem taşıyor. İşçilik maliyetlerimizin Avrupa ülkeleriyle yarıştığı ve Çin hükümetinin üreticilere neredeyse yüzde 34 oranında döviz dönüşüm desteği sağladığı bir ortamda, vergi indiriminin kur ve kredilerle desteklenerek, yapısal reform ve sosyal politikaların teşviklerle birlikte hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.