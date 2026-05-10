EKONOMİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve vergi düzenlemelerini değerlendirdi

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, sanayi üretimi ve vergi düzenlemeleri ile ilgili açıklamada bulundu

KSO Başkanı Zeytinoğlu sanayi üretimi ve vergi düzenlemelerini değerlendirdi

10 Mayıs 2026 Pazar 14:01

 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TÜİK tarafından açıklanan mart ayı sanayi üretim endeksine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,1, aylık yüzde 0,8 azaldı. Yıllık değişimlerde; sermaye malındaki yüzde 4,4 ve yüksek teknoloji ürünlerindeki yüzde 11,8’lik düşüşler dikkat çekiyor. İhracatta nisan ayındaki yüksek oranlı artışın, sanayi üretimine olumlu yansımalarını göreceğiz ancak genel tablo sanayi üretimindeki yavaşlamanın ve istihdam kaybının devamına işaret ediyor” dedi.

 

Sanayicilerimizin kur baskısı nedeniyle artan üretim maliyetleri ve belirsiz küresel rekabet ortamında çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Zeytinoğlu “Üreten, istihdam sağlayan ve ihracata katkı sunan firmalar üzerindeki mali yüklerin azaltılmasına yönelik düzenlemeleri yabancı sermaye yatırımı çekme noktasında da olumlu bir adım olarak değerlendiriyoruz. Mevcut yüzde 12,5’luk teklif paketiyle; imalatçı sanayici, üretici ve ihracatçılar için kurumlar vergisi oranı yarı yarıya azaltılmış olacak. Ancak kar üretmekte zorlanan ihracatçımızın üretimde rekabet ettiğimiz ülkelerde olduğu gibi uzun vadeli finansman koşullarıyla desteklenmesi kritik önem taşıyor. İşçilik maliyetlerimizin Avrupa ülkeleriyle yarıştığı ve Çin hükümetinin üreticilere neredeyse yüzde 34 oranında döviz dönüşüm desteği sağladığı bir ortamda, vergi indiriminin kur ve kredilerle desteklenerek, yapısal reform ve sosyal politikaların teşviklerle birlikte hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ASLANTAŞ'TAN BOLU’DA EKONOMİ VE İŞ BİRLİĞİ TRAFİĞİ GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ASLANTAŞ'TAN BOLU’DA...
GEBZE TİCARET ODASINDAN GÖRKEMLİ ÇALIŞTAY GEBZE TİCARET ODASINDAN GÖRKEMLİ ÇALIŞTAY
GEBZE TİCARET ODASI HEYETİ, SAHA EXPO’DA ÜYELERİYLE BİR ARAYA GELDİ GEBZE TİCARET ODASI HEYETİ, SAHA EXPO’DA ÜYELERİYLE...
GEBZE TİCARET ODASI, TÜRKİYE–CANADA BUSINESS FORUMU’NDA ÜYELERİNE ULUSLARARASI İŞ BAĞLANTILARI SAĞLADI GEBZE TİCARET ODASI, TÜRKİYE–CANADA BUSINESS...
GEBZE TİCARET ODASI, BURLINGTON TİCARET ODASI İLE KARDEŞ ODA PROTOKOLÜ İMZALADI GEBZE TİCARET ODASI, BURLINGTON TİCARET ODASI İLE...
Kocaeli Sanayi Odası’na “Düşük Karbon Kahramanı” Ödülü Kocaeli Sanayi Odası’na “Düşük Karbon Kahramanı”...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI ASLANTAŞ'TAN BOLU’DA...
İş birliği, üretim vizyonu ve bölgesel kalkınma Bolu Çalıştayı’nda masaya yatırıldı.

Haberi Oku