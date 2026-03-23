YENİ HÜKÜMET KONAĞI VE BELEDİYE BİNASI HİZMETE BAŞLADI

Darıca’nın kurumsal kimliğini güçlendirecek yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası projesi tamamlanırken taşınma işlemleri de başarıyla sona erdi. 13 bin metrekarelik modern kompleksle kamu kurumlarını tek çatı altında buluşturduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, Darıca’ya yeni bir kimlik kazandırdıklarını söyledi.

2008 yılında ilçe statüsüne kavuşan Darıca, aradan geçen yılların ardından ilçe kimliğini güçlendirecek önemli bir projeye daha kavuştu. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın seçim beyannamesinde yer alan ve vizyon projeler arasında gösterilen yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası tamamlanırken, taşınma süreci de başarıyla sona erdi.

13 BİN METREKAREDE DEV KOMPLEKS

Toplamda 13.000 metrekarelik kullanım alanına sahip olan projede, her biri 6.500 metrekare büyüklüğünde iki ayrı bina yer alıyor. Ayrıca vatandaşların önemli bir ihtiyacını karşılayacak şekilde 630 araç kapasiteli otopark da proje kapsamında hayata geçiriliyor. İçişleri Bakanlığı desteğiyle yapılan proje, Darıca’nın kamu hizmet altyapısına modern ve bütüncül bir çözüm sunuyor.

DAĞINIK YAPIYA SON, TEK MERKEZDE HİZMET

Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binası, ilçede uzun yıllardır hissedilen kamu kurumlarının dağınıklığı sorununa son veriyor. Farklı noktalarda hizmet veren kurumların tek bir kompleks altında toplanmasıyla birlikte vatandaşlar işlemlerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek. Modern mimarisi, geniş kullanım alanları ve erişilebilir yapısıyla dikkat çeken kompleks, Darıca’nın kurumsal kimliğine de önemli katkı sağlayacak.

TAŞINMA BİTTİ HİZMETE BAŞLADI

Belediye hizmet birimlerinin yeni binaya taşınma süreci tamamlanırken, Darıca Belediyesi de yeni hizmet binasında vatandaşlara hizmet vermeye başladı. Böylece ilçe sakinleri, daha konforlu ve çağdaş bir ortamda belediye hizmetlerinden faydalanabilecek.



DARICA’YA YAKIŞAN VİZYON PROJE

Darıca’nın sadece fiziki olarak değil, kurumsal kimlik açısından da yeni bir döneme girdiğini belirten proje, ilçenin gelişim sürecinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor. Yeni kompleks, Darıca’nın büyüyen ve gelişen yapısına uygun bir yönetim merkezi olarak öne çıkıyor.

BAŞKAN BIYIK: “DARICA’MIZA YENİ BİR KİMLİK KAZANDIRDIK”

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada Darıca’ya yeni bir ilçe kimliği kazandırdıklarını ifade ederek şu ifadelere yer verdi: “Darıca’mız 2008 yılında ilçe oldu ancak bu kimliği güçlü bir şekilde yansıtacak fiziki altyapıya ihtiyaç vardı. Seçim beyannamemizde söz verdiğimiz hükümet konağı ve belediye hizmet binası projemizi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje ile sadece yeni binalar kazandırmadık, aynı zamanda Darıca’mıza yeni bir kimlik kazandırdık. Vatandaşlarımızın kamu hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşabilmesi için tüm kurumları tek çatı altında topladık. Modern, fonksiyonel ve Darıca’mıza yakışır bir kompleks inşa edildi. İnşallah yeni hizmet binamızda hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet vermeye başlayacağız. İlçemizin kurumsal kimliğine büyük katkı sunan projenin Darıca’ya kazandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanlığımıza AK Parti Kocaeli milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyorum. Darıca’mıza hayırlı oldun.”