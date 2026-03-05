Bakan Kacır’dan Büyükşehir’e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, bir gününü Kocaeli’ye ayırdı. Bakan Kacır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı da ziyaret etti, projeler hakkında bilgi aldı.

GÜN BOYU KOCAELİ’DEYDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir dizi ziyaret ve program için ilimize geldi. Gün boyu temaslarda bulunan Bakan Kacır’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek Kocaeli programına başlayan Bakan Kacır, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığı ile ilimizde destek verilecek 6 projenin imza törenine katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN AĞIRLADI

İmza töreninin ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na geçen Bakan Mehmet Fatih Kacır burada, İl Başkanı Dr.Şahin Talus, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile birlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır daha sonra MHP Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Kamil Akın ve yönetimine yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Kacır’ın sonraki durağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Başkan Tahir Büyükakın tarafından ağırlanan Bakan Kacır’a projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkan Büyükakın ziyaretinden dolayı Bakan Kacır’a teşekkürlerini sundu.

ÖĞRENCİLERLE İFTAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ÜNİAK Kocaeli Üniversitesi’nin düzenlediği iftar programına da katılmak üzere KOÜ Umuttepe Kampüsü’ne geçti. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak’ın da hazır bulunduğu iftarda yüzlerce öğrenci aynı sofrada oruçlarını açtı. Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri’nin başkanları ile yaptığı toplantının ardandan ilimizden ayrıldı.