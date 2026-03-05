SİYASET:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Bakan Kacır’dan Büyükşehir’e ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kaçır, bir gününü Kocaeli’ye ayırdı. Bakan Kacır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı da ziyaret etti, projeler hakkında bilgi aldı.

Bakan Kacır'dan Büyükşehir'e ziyaret

05 Mart 2026 Perşembe 14:12

 GÜN BOYU KOCAELİ’DEYDİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bir dizi ziyaret ve program için ilimize geldi. Gün boyu temaslarda bulunan Bakan Kacır’a Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da eşlik etti. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek Kocaeli programına başlayan Bakan Kacır, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı aracılığı ile ilimizde destek verilecek 6 projenin imza törenine katıldı.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN AĞIRLADI

İmza töreninin ardından AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı’na geçen Bakan Mehmet Fatih Kacır burada, İl Başkanı Dr.Şahin Talus, yönetim kurulu üyeleri, ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanları ile birlikte gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır daha sonra MHP Kocaeli İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. İl Başkanı Kamil Akın ve yönetimine yeni görevinde başarılar diledi. Bakan Kacır’ın sonraki durağı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi oldu. Başkan Tahir Büyükakın tarafından ağırlanan Bakan Kacır’a projeler hakkında bilgilendirme yapıldı. Başkan Büyükakın ziyaretinden dolayı Bakan Kacır’a teşekkürlerini sundu.

 

ÖĞRENCİLERLE İFTAR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır,  ÜNİAK Kocaeli Üniversitesi’nin düzenlediği iftar programına da katılmak üzere KOÜ Umuttepe Kampüsü’ne geçti. KOÜ Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş ile İl Gençlik Kolları Başkanı Doğan Orak’ın da hazır bulunduğu iftarda yüzlerce öğrenci aynı sofrada oruçlarını açtı. Bakan Kacır, Organize Sanayi Bölgeleri’nin başkanları ile yaptığı toplantının ardandan ilimizden ayrıldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Vali İlhami Aktaş’ı Ziyaret Etti CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı,...
MHP, DEM Parti ile bayramlaştı MHP, DEM Parti ile bayramlaştı
Çayırova Kent Meydanı paylaşımına Baran Aydın’dan tepki Çayırova Kent Meydanı paylaşımına Baran Aydın’dan...
'Milletimizin ekonomi ve huzur orucu Yeniden Refah ile açılacaktır' 'Milletimizin ekonomi ve huzur orucu Yeniden Refah...
KAYA: KAYA: "GENÇLERİ OKUMAYA VE ÖĞRENMEYE TEŞVİK...
CHP Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz'den açıklama CHP Kadın Kolları Başkanı Merve Tüysüz'den açıklama
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı,...
CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek, kabullerinden dolayı...

Haberi Oku