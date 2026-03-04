GÜNDEM:
KOCAELİ’DE YENİ BİR İYİLİK DÖNEMİ: ŞEHRİN ARTIK BİR “ABİSİ” VAR!

Yardımlaşma ve dayanışma ruhunun en güzel örneklerinden biri Kocaeli sokaklarında yaşanıyor. Uzun yıllardır ihtiyaç sahibi ailelere kol kanat geren Bilgin Parıltan, artık halk arasında "Kocaeli Abisi" olarak tanınmaya başlandı. Parıltan; yaşlılar, hastalar ve çocuklar için umut olmaya devam ediyor.

04 Mart 2026 Çarşamba 17:01

 Kocaeli sokakları, son zamanlarda mesai bitiminde yollara düşen beyaz bir iyilik aracına şahitlik ediyor. Uzun yıllardır kendini yardımlaşmaya adayan, "Parıltan İyilik Hareketi"nin mimarı Bilgin Parıltan, artık şehrin her köşesinde halkın kendisine taktığı o samimi isimle anılıyor: "Kocaeli Abisi."

Mesai Bitiyor, İyilik Mesaisi Başlıyor

Gün boyu kendi işinde ter döken Bilgin Parıltan için asıl yoğunluk akşam saatlerinde başlıyor. İş çıkışı ve hafta sonlarını dinlenmek yerine, hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir köprü kurmaya ayıran Parıltan; arabasını gıda kolileri, kurban etleri ve çocukları sevindirecek çikolatalarla doldurarak yola koyuluyor.

Özellikle paylaşma ruhunun arttığı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle birlikte temposunu artıran Bilgin Parıltan, her gün iş çıkışında ve hafta sonlarında kendi aracıyla mahalle mahalle gezerek ihtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Arabasına yüklediği gıda kolileri, kurban etleri ve çocuklar için hazırladığı çikolatalarla kapı kapı dolaşan Parıltan; yaşlılardan hastalara, dar gelirli ailelerden çocuklara kadar her kesimin hayatına dokunuyor.

"Başkasının Derdiyle Dertlenmeyen, Kendine Dert Arasın"

Yardım faaliyetlerini hiçbir kurumun çatısı altına girmeden, tamamen gönüllü bir köprü kurarak yürüten Toplumda farkındalık yaratmayı hedefleyen Parıltan, yardım faaliyetlerini şu sözlerle özetliyor:

“Yıllardır bu işin içindeyim ama Kocaeli halkının beni ‘Kocaeli Abisi’ olarak bağrına basması gurur verici. Bizim amacımız sadece paket teslim etmek değil, gönül köprüleri kurmak. Başkasının derdiyle dertlenmeyen kendine dert arasın diyerek yola çıkıyoruz. Hayırseverler ile ihtiyaç sahipleri arasında bir şeffaflık köprüsü olmaktan ve iyilik taşımaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

Kocaeli’de iyilik için her daim çapa gösteren Parıltan, sanayi kentinin sadece betonlardan değil, kocaman yüreklerden oluştuğunu tüm Türkiye’ye kanıtlıyor.

Dijital Dünyada İyilik Seferberliği

Bilgin Parıltan, sadece sahada değil dijital platformlarda da aktif bir rol üstleniyor. Instagram ve WhatsApp Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla "iyiliğin bulaşıcı olduğunu" gösteren Kocaeli Abisi, hayırseverler ile gerçek ihtiyaç sahiplerini şeffaf bir şekilde buluşturuyor. paylaşımlarla hem ihtiyaç sahiplerini tespit ediyor hem de hayırseverlerin bu iyilik hareketine katılımını sağlıyor. Şeffaflık ilkesiyle yola çıkan Parıltan, bu farkındalık hareketiyle daha fazla insana ulaşmayı hedefliyor.

Bilgin Parıltan, tüm hayırseverleri bu gönüllü harekete destek olmaya davet ediyor. Kocaeli’nin artık bir abisi var ve o abi, iyiliği tüm şehre yaymaya kararlı.

