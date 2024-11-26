Yerli ve Milli Parti Kocaeli İl Başkanı Doğan Kaya, gençlerin geleceğine yönelik çözüm önerilerini paylaştı. Kaya, gençlerin sosyal medyada vakit harcamak yerine okumaya ve öğrenmeye yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Kaya, toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratan bazı sosyal medya platformlarının kapatılması ya da sıkı denetim altına alınması gerektiğini belirtti.

"SOSYAL MEDYA KULLANIMINA YASAK VEYA DENETİM GEREKİYOR"

Kaya, gençlerin dikkatini dağıtan ve onları yanlış yönlendiren sosyal medya platformlarının kullanımının kısıtlanması gerektiğini savunarak, “Bazı sosyal medya platformlarının gençlere fayda sağlamak yerine onları boş uğraşlara sürüklediğini düşünüyorum. Bu mecraların yasaklanması veya hükümetin denetiminde belli kurallar altında devam etmesi gerektiğine inanıyorum. Gençlerimizi okumaya, öğrenmeye ve çalışmaya teşvik etmeliyiz” dedi.

"VATAN VE MİLLET SEVDALISI GENÇLERİ YANIMIZDA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Yerli ve Milli Parti’nin gençlere yönelik politikalarında tüm gençleri özgür iradeleriyle hareket etmeye teşvik ettiklerini ifade eden Kaya, “Bizim kapımız, vatan ve millet sevdalısı olan herkese açık. Gençlerin etnik kökeni veya kimliğiyle ilgilenmiyoruz. Tamamen özgür iradeleriyle yanımızda olmalarını istiyoruz. Bu konuda gençlerle daha fazla çalışmalara imza atacağız” şeklinde konuştu.