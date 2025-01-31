Samanyolu'nun 30 katı büyüklüğünde dev galaksi keşfedildi!

Güney Afrika 'nın MeerKAT teleskobu, astronomlara devasa bir radyo galaksi si keşfetme fırsatı sundu. Keşfedilen galaksi, 3 milyon ışık yılına kadar uzanıyor ve büyüklüğü açısından Samanyolu Galaksisi'nin tam 30 katını kapsıyor. Bu galaksi, sahip olduğu devasa plazma jetleriyle de dikkat çekiyor.

Boyutları ve ilginç özellikleriyle dikkat çekiyor

Yeni keşfedilen bu galaksi, yalnızca büyüklüğüyle değil, aynı zamanda bazı ilginç özellikleriyle de astronomların ilgisini çekmiş durumda. Galaksiye, Güney Afrika'nın yerli dillerinden biri olan isiZulu ve isiXhosa'dan alınan "Inkathazo" adı verildi; bu isim, "sorun" anlamına geliyor.

Dev radyo galaksileri ve Inkathazo'nun gizemli yapısı

Radyo galaksileri, merkezlerinde süper kütleli kara delikler bulunduran ve devasa plazma jetleri gönderen kozmik yapılar olarak bilinir. Eğer bir radyo galaksisi, 2 milyon ışık yılından daha büyükse, "dev radyo galaksisi" (GRG) olarak sınıflandırılır. Ancak Inkathazo, bu tür galaksilerden daha fazlasını barındırıyor. Örneğin, galaksinin plazma jetlerinden birinin, normalde düz olması beklenirken, bükülmüş bir şekilde olduğu tespit edildi.

Inkathazo'nun bulunduğu galaksi kümesi, bu tür dev jetlerin oluşumunu engelleyecek koşullara sahip olmalıydı. Ancak bu durum, galaksinin çevresindeki çevresel etkileşimlerin, dev galaksilerin oluşumunda ne gibi bir rol oynadığını sorgulamaya neden oldu.

Plazma jetlerinin enerji kazanması

MeerKAT teleskobu, Inkathazo'nun plazma jetlerini inceledi ve plazma yaşlarını haritalayarak bazı elektronların gizemli bir şekilde enerji kazandığını gözler önüne serdi. Bu keşif, Inkathazo'nun çevresindeki sıcak gazlarla etkileşime giren jetlerinin, enerjilerinin beklenmedik şekilde artmasına yol açabileceğini gösteriyor.

Yeni nesil teleskoplarla keşifler devam ediyor

MeerKAT teleskobu, dev radyo galaksilerinin keşfi konusunda önemli bir araç haline geldi. Son beş yıl içinde bu tür galaksilerin sayısındaki artış, bu yeni nesil teleskopların gücüyle mümkün oldu. Inkathazo, MeerKAT ile yapılan son üç keşiften biri olarak, güney gökyüzünde keşfedilmemiş daha birçok dev radyo galaksisinin olabileceğine işaret ediyor.