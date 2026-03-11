DÜNYA:
Başkan Büyükakın, Mısır’da

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gazzelilerle iftarda bir araya gelmek üzere Mısır’a gitti. Bu ülkede resmi temaslarda bulunan Büyükakın, Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’i ziyaret etti.

Başkan Büyükakın, Mısır'da

11 Mart 2026 Çarşamba 16:12

 BALKANLAR’IN ARDINDAN MISIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Ayı’nın maneviyatını ve dayanışma ruhunu gönül coğrafyamızla paylaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda Balkanlar’da Kardeşlik Sofraları kuran ve binlerce soydaşımızı aynı sofrada buluşturan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Gazzeliler için iftar organizasyonu düzenledi. Balkanlar’daki 4 iftara katılan Başkan Tahir Büyükakın, İsrail zulmünden kurtularak Mısır’a sığınan Gazzeli ailelileri de yalnız bırakmadı.

 

BÜYÜKELÇİYİ ZİYARET ETTİ

İftar programı için Mısır’a giden Başkan Büyükakın bu ülkede resmi temaslar gerçekleştirdi. İlk olarak da Türkiye Cumhuriyeti Kahire Büyükelçisi Salih Mutlu Şen’i ziyaret etti. Büyükelçi Şen tarafından son derece sıcak bir şekilde karşılanan Başkan Büyükakın, “Misafirperverliğiniz ve Gazzeli kardeşlerimize yönelik yürüttüğümüz yardım faaliyetlerine verdiğiniz destekler için teşekkür ederiz” dedi. Büyükelçi Şen de ziyaretinden dolayı Başkan Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.


