DİLOVASI’NDA ÖZEL KARDEŞLERİMİZLE ANLAMLI İFTAR BULUŞMASI

Ramazan ayının rahmet ve bereket ikliminde Dilovası’nda anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Özel bireyler ve kıymetli aileleriyle gerçekleştirilen program, yoğun katılım ve samimi bir atmosferle dikkat çekti.

Dilovası Belediyesi öncülüğünde düzenlenen programa; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, İl Yöneticisi H. İbrahim Arslan, Cumhur İttifakı ortağı MHP Dilovası İlçe Başkanı Yusuf Turhan, DENAD Başkanı Abdulsamet Elden, ilçe protokolü, özel bireyler ve aileleri katıldı.

PROGRAM AÇILIŞ KONUŞMASIYLA BAŞLADI

Program, Engelliler Derneği Başkanı Samet Elden’in açılış konuşmasıyla başladı. Elden konuşmasında, özel bireylerin toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak organizasyona destek veren Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu’na teşekkür etti.



BAŞKAN ÖMEROĞLU: RAMAZAN PAYLAŞMA VE KARDEŞLİK AYIDIR

Açılış konuşmasının ardından söz alan Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğunu ifade etti. Başkan Ömeroğlu konuşmasında, özel bireyler ve aileleriyle aynı sofrayı paylaşmanın büyük bir mutluluk olduğunu belirterek, belediye olarak her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını söyledi.

KAYMAKAM KUBİLAY’DAN ANLAMLI MESAJ

Programda kısa bir konuşma yapan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise Ramazan ayının toplumdaki dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğine dikkat çekerek, bu tür organizasyonların sosyal birlikteliğe önemli katkı sunduğunu ifade etti.

KUR’AN-I KERİM TİLAVETİ VE İLAHİLERLE MANEVİ ATMOSFER

Konuşmaların ardından program Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam etti. Okunan ilahilerle birlikte salonda Ramazan ayına yakışan manevi bir atmosfer oluştu. Daha sonra akşam ezanının okunmasıyla birlikte katılımcılar hep birlikte oruçlarını açtı.

PROTOKOL MASALARI TEK TEK DOLAŞTI

İftarın ardından Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, masaları tek tek dolaşarak programa katılan özel bireyler ve aileleriyle sohbet etti. Katılımcılarla yakından ilgilenen protokol üyeleri, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

YOĞUN KATILIMLA MANEVİYATI YÜKSEK BİR BULUŞMA

Yoğun katılımla gerçekleşen program, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttı. Özel bireyler ve aileleriyle aynı sofrada buluşulan iftar programı, katılımcılar tarafından memnuniyetle karşılandı ve Ramazan’ın manevi atmosferini güçlendiren anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.