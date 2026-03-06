Ramazan’ın neşesi SEKA Kâğıt Müzesi’nde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan’ın manevi atmosferini 7’den 70’e herkese yaşatıyor. Bu kapsamda Büyükşehir’e bağlı SEKA Kâğıt Müzesi Makine Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte çocuklara özel hazırlanan gölge oyunu büyük beğeni toplarken, hem küçükler hem de ebeveynler eğlenceli vakit geçirdi.

HEM EĞİTİCİ HEM EĞLENCELİ ETKİNLİK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi’nde düzenlenen “Ramazan Buluşmaları” yoğun katılımla gerçekleşiyor. Bu kapsamda çocuklara yönelik hazırlanan “Karagöz ve Hacivat Dev Gölgeler ve Kukla Atölyesi” etkinliği, hem eğitici hem de eğlenceli içeriğiyle katılımcılardan büyük ilgi gördü. Ramazan ayının paylaşım ve birliktelik ruhunu yansıtan program, ailelerin de katılımıyla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti.

KARAGÖZ VE HACİVAT EĞLENDİRDİ

Program, Makine Salonu’nda sahnelenen “Karagöz ve Hacivat Dev Gölgeler” gösterisiyle başladı. Geleneksel gölge oyununun sevilen karakterleri Karagöz ve Hacivat’ın keyifli diyalogları çocuklara neşeli anlar yaşatırken, kültürel mirasımızın önemli bir parçası da sahneye taşınmış oldu. Gösteri boyunca salonda kahkahalar yükseldi.

GÖLGE OYUNUN ÖNEMİ AKTARILDI

Gösterinin ardından Geçici Sergi Salonu’nda “Kukla Atölyesi” gerçekleştirildi. Atölye çalışmasında çocuklar, kâğıttan Karagöz ve Hacivat kuklaları tasarlayarak hem el becerilerini geliştirme hem de geleneksel sanatla birebir temas kurma fırsatı buldu. Eğitmenler eşliğinde yürütülen çalışmada Karagöz ve Hacivat’ın kültürümüzdeki yeri, tarihsel geçmişi ve gölge oyununun önemi çocuklara yaşlarına uygun bir anlatımla aktarıldı.

KUKLALAR ÇOCUKLARA HATIRA KALDI

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte çocuklar üretmenin mutluluğunu yaşarken, aileler de çocuklarının sanatsal gelişimine tanıklık etti. Atölye sonunda katılımcılar, kendi hazırladıkları kuklaları yanlarına alarak, evlerinde gölge oyunu oynatabilecekleri özgün ve anlamlı bir hatırayla programı tamamladı.