“Burası artık bizim evimiz”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor, birçok branşta olduğu gibi sporcularına destek çıkan kulüp bilincini basketbolda da devam ettiriyor. Takım kaptanı Mert Ulutaş (29), 10 yaşında spor okuluyla başladığı basketbol yolculuğunda bugün Kağıtspor’un en tecrübeli isimlerinden biri. Kağıtspor’daki 5. sezonunu geçiren Ulutaş, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çok büyük ve güçlü bir belediye. Dışarıdaki insanlar ‘Kocaeli gerçekten başarılı’ diyor. İmkânları çok fazla. Bu çatı altında olmak bana prestij sağlıyor” diyerek mavi beyazlı kulübe olan bağlılığını dile getiriyor. “Artık burası benim evim diyebilirim” diyen kaptan Ulutaş, Kağıtspor’un kurumsal gücünün sporculara nasıl yansıdığını da gösteriyor.

KEVİN KASPAR ŞAMPİYONLUK YAŞAMAK İSTİYOR

İstanbul doğumlu 34 yaşındaki Kevin Kaspar, küçük yaşta başladığı basketbol kariyerini bir dönem Amerika’da sürdürdü. İki yıl önce Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor kadrosuna katılan tecrübeli oyuncu, kulübün çok branşlı yapısına dikkat çekti. Kağıtspor’un büyük ve köklü bir kulüp olduğunu vurgulayan Kaspar, “Voleyboldan boksa, karateden basketbola birçok branş var. Biz de burada basketbolu daha ileriye taşımak için çalışıyoruz” dedi. Takımın hedeflerine de değinen deneyimli oyuncu, her yıl çıtanın yükseldiğini belirterek, “Her geçen yıl hedefi büyütüyoruz. Umarım önümüzdeki yıllarda Süper Lig’e çıkarak bu emeğin karşılığını alırız” ifadelerini kullandı.



“TARAFTARLA BÜTÜNLEŞMEK ÇOK GÜZEL”

Kağıtspor’un basketbol takımı Türk sporcularının yanı sıra yabancı sporcuların da ilgisini çekiyor. 31 yaşındaki Keshun Sherrill, 9 yıllık profesyonel kariyerinin 6 yılını Türkiye’de geçirdi. Kağıtspor’daki ikinci sezonunu yaşayan Sherrill, Kocaeli’deki atmosferden oldukça memnun olduğunu belirtip, “Kocaeli güzel bir şehir. Taraftarla bütünleşmek çok güzel. Takım kimyamız da çok iyi” dedi.

KAĞITSPOR ALTYAPISI’NDAN A TAKIMA

22 yaşındaki Kocaeli doğumlu Eren Özen, Kağıtspor altyapısında yetişti ve bugün A Takım forması giyiyor. Spor hayatına futbolla başlayan genç oyuncu, 17 yaşında ise basketbola yöneldi. “Beden eğitimi öğretmenim beni keşfetti. 3-4 maç sonra kendimi A Takımında buldum” diyen Özen, şehrinin takımında oynamanın ayrı bir anlam taşıdığını söyleyip, “Tribündeki herkes eşimiz dostumuz. Burada oynarken işten ziyade arkadaşlık ön planda. Bu da bizi daha çok bağlıyor” dedi. Kulübün kurumsal yapısına da değinen genç oyuncu, Kağıtspor’un organizasyon gücünün oyunculara güven verdiğini ifade ediyor.

HEDEF; DAHA BÜYÜK BAŞARILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Basketbol Takımı; tecrübeli isimleri, altyapıdan yetişen gençleri ve uluslararası oyuncularıyla güçlü bir kimya oluşturmuş durumda. Kurumsal yapısı, profesyonel yönetim anlayışı ve şehirle kurduğu bağ sayesinde her sezon çıtayı yükselten ekip, Süper Lig hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor.