Gebze Sanat Galerisi’nde Sonbahar ve Kış Temalı Resim Sergisi

Sergi, 27 Şubat 2026 – 6 Mart 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Protokol Açılışta Yerini Aldı

Açılışa Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz ve Gebze Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Binici katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi, kursiyerlerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükgöz: “Sanat, İnsanın İç Dünyasının Yansımasıdır”

Programda konuşan Başkan Büyükgöz, resim sanatının insanlık tarihi kadar eski bir ifade biçimi olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

“Resimleme sanatını tarih boyunca görüyoruz; duvarlara çizmişler, mağaralara çizmişler. İnsanoğlunun iç dünyasındaki duygularını ifade edebilmesi için kullandığı tekniklerden biri de resimdir. Sanata, kültüre, edebiyata, bilime ve teknolojiye bu gibi etkinliklerle değer vermeye devam edeceğiz.”

Sonbahar ve Kış Temalı Eserler İlgi Gördü

Zafer Boztepe ve Hülya Boyacı’nın öğrencilerinin eserlerinin yer aldığı sergide; dökülen yapraklar, sararan ağaçlar, sisli manzaralar ve karla kaplı doğa betimlemeleri öne çıktı. Sonbahar ve kış temalı resimler; renk geçişleri, ışık kullanımı ve kompozisyon çeşitliliğiyle dikkat çekti.

“İki Mevsim Arasında Sonbahardan Kışa” 6 Mart’a kadar Gebze Sanat Galerisi’nde ziyaret edilebilecek.