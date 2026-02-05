banner1258
Kocaeli’de Sağanak Yağış Başlıyor, Günlerce Etkili Olacak

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Meteoroloji’nin son verilerine göre Kocaeli’de bu gece başlayacak sağanak yağış, hafta boyunca etkisini sürdürecek.

05 Şubat 2026 Perşembe 16:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) verilerine göre Türkiye yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor. Batı illerinden başlayacak kuvvetli yağışlar, cuma günü tüm yurda yayılacak.

Kocaeli’de sağanak yağış bu gece itibarıyla başlayacak ve günlerce etkili olacak. Kentte hava durumu ise şöyle öngörülüyor: Cuma günü en düşük 10, en yüksek 18 derece sağanak yağışlı; Cumartesi en düşük 11, en yüksek 17 derece sağanak yağışlı; Pazar en düşük 9, en yüksek 15 derece sağanak yağışlı.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sel ve su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve hafta boyunca güncel hava durumu verilerini takip etmelerini tavsiye etti.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

