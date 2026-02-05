Gebze Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Gebze Belediyesi Şubat ayı meclis oturumu, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı’ndaki meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantı, bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanması ve yoklama ile başladı.

Oturumda, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’nün Mustafapaşa Mahallesi 321 ada 323 parselin 6306 sayılı kanun kapsamında satışı ile ilgili plan ve bütçe komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi. Toplam 18 gündem maddesi görüşülürken, 15., 16. ve 18. maddeler ise ilgili komisyona havale edildi.

Gebze Belediyesi, Mart ayı meclis oturumunun 3 Mart Salı günü saat 15:00’te yapılacağını duyurdu; toplantıda Şubat ayı kararlarının takibi yapılacak ve yeni gündem maddeleri görüşülecek.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek