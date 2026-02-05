banner1258
GÜNDEM:
Kocaeli’de Ramazan Düzenlemesi: İşyerleri İmsaka Kadar Açık Olacak

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Ramazan ayı öncesinde çalışma saatlerine ilişkin düzenleme yaptı; lokanta, kafe ve benzeri işyerlerinin imsak vaktine kadar açık olmasına izin verildi.

05 Şubat 2026 Perşembe 12:07

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Şubat ayının ilk toplantısında 159 gündem maddesini görüşerek karara bağladı. Toplantıda Ulaşım Dairesi, Zabıta Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıklarına ait evraklar ele alındı.


Encümen toplantısında trafik kurallarını ihlal eden şoförler ile son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmelere yönelik idari yaptırımlar onaylandı. Yapılan değerlendirmede, özel halk otobüslerinde görev yapan iki şoförün sefer saatlerine uymadığı ve yolculara kötü muamelede bulunduğu tespit edilerek araçlarının 3 gün süreyle trafikten men edilmesine karar verildi. Ayrıca çeşitli ihlaller nedeniyle 134 şoföre toplam 395 bin 702 TL idari para cezası uygulandı.

Zabıta ekiplerinin denetimlerinde, 11 markette tarihi geçmiş ürün satışı yapıldığı belirlendi. Ürünler imha edilirken, işletmelere toplam 40 bin 755 TL ceza kesildi. Bunun yanı sıra iki firmaya ait reklam tabelalarının vatandaşların yaşam alanını engellediği tespit edilerek toplam 7 bin 410 TL idari yaptırım uygulandı.


Toplantının önemli gündem maddelerinden biri de Ramazan ayına yönelik çalışma saatleri oldu. Alınan karar doğrultusunda, Ramazan ayı süresince Kocaeli genelinde faaliyet gösteren lokanta, kahvehane, kıraathane, kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, internet salonu, playstation ve atari salonlarının imsak vaktine kadar açık kalmasına izin verildi.

Encümen tarafından alınan kararlarla Ramazan ayına yönelik düzenlemeler netleşirken, kent genelinde denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

