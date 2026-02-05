YEDAM, kumar bağımlılığıyla mücadele ediyor

Çayırova Belediyesi’nin destekleriyle 2021 yılında Çayırova’da hizmete açılan Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Çayırova, bağımlılıklarla mücadele ediyor. Bu kapsamda olan çalışmalarda kumar bağımlılığıyla da yoğun mücadele içerisinde olan YEDAM Çayırova, bu konuda ücretsiz ve gizlilik esaslı danışmanlık hizmeti sunuyor.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin destekleriyle 2021 yılında Çayırova’da Soma Şehitleri Parkı içerisinde hizmete açılan YEDAM Çayırova, 2026 Bağımsızlık Yılı kapsamında, bağımlılıkla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda özellikle son yıllarda artan kumar bağımlılığıyla da mücadele içerisinde olan YEDAM Çayırova, bu alanda ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı bir şekilde psikoterapi ve sosyal hizmet desteği sunuyor. Uzman kadrosuyla birlikte vatandaşlara destek sunan YEDAM Çayırova’da konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Klinik Psikolog Tuğçe Üstüntaş, şunları dile getirdi;

“EN YAYGIN DÜRTÜ KONTROL BOZUKLUKLARINDANDIR”

“2021 yılında Çayırova Belediyesi destekleriyle açılan Çayırova YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi), kumar bağımlılığı alanında da ücretsiz psikososyal destek hizmeti sunmaktadır. Kumar bağımlılığı, kişinin olumsuz sonuçlara rağmen kumar oynamayı durduramamasıyla ortaya çıkan davranışsal bir bağımlılıktır. Beynin ödül sistemini tıpkı alkol ve madde bağımlılığı gibi etkiler. Kişi zamanla kontrolünü kaybeder; bu durum maddi kayıplar, aile içi sorunlar, sosyal ve psikolojik çöküşlere yol açabilir. Dünya genelinde en yaygın dürtü kontrol bozukluklarından biridir.

“BİR KEREDEN BİR ŞEY OLMAZ DÜŞÜNCESİYLE BAŞLAR”

Kumar bağımlılığı, genellikle “bir kereden bir şey olmaz” düşüncesiyle başlar. İlk kazanımlar oynama isteğini artırırken, kayıplar telafi etme arzusuna dönüşür. “Bir dahaki sefere kazanacağım” gibi yanlış düşünce kalıpları bağımlılığı besler ve kişi bir kısır döngüye girer. Süreç yalnızca bireyi değil, ailesini ve yakın çevresini de etkiler.

“PSİKOLOJİK DESTEK TEMEL UNSURDUR”

Tedavide psikolojik destek temel unsurdur. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT) ile tetikleyici düşünceler fark edilir ve değiştirilir. Aile desteği, para yönetimi ve sağlıklı iletişim becerileri güçlendirilir. Kumar ortamlarından uzak durmak ve spor, hobi, eğitim gibi sağlıklı alternatiflere yönelmek önemlidir. Destek grupları ve psikososyal programlar süreci güçlendirir.

“115 DANIŞMANLIK HATTI”

Bağımlılığı bırakmak için kumarla ilişkili ortam ve uyaranlardan uzak durmak, bütçe planı yapmak, kredi kartı ve ATM limitlerini kısıtlamak, “Kaybımı telafi edeceğim” gibi düşünceleri fark edip sorgulamak önemlidir. YEDAM, kumar bağımlılığı için ayaktan ücretsiz ve gizlilik çerçevesinde psikosoyal gizlilik hizmeti sunar. Destek grupları ve çok yönlü psikososyal destekler, verilen hizmetler arasında sayılmaktadır. Bağımlılık alanında destek almak isteyen vatandaşlarımız, 115 danışma hattını arayarak YEDAM’a ulaşabilir.”