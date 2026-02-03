Derince’de Toprak Kayması İstinat Duvarı Çöktü, 13 Hane Boşaltıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Derince’de hafriyat alanında meydana gelen toprak kayması, bir evin duvar ve çatısının yıkılmasına neden oldu; toprak kayması riski nedeniyle 13 hanenin bulunduğu 4 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında hafriyat alanında toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle istinat duvarı çökerken, bitişikteki 2 katlı bir evin duvarı ve çatısı yıkıldı, mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu.

Evde bulunan 78 yaşındaki Kıymet Ekici ve eşi, sarsıntıyı deprem zannederek korkuyla dışarı çıktı. Ekici, "Mutfaktaydım, ev sallandı. Eşime, ’Deprem oluyor’ dedim. Korkuyla evden kaçtık. Baktığımızda üstte oturan gelinimin duvarının yıkıldığını gördüm. Allah’tan bize bir şey olmadı, ancak gelinimin evi mahvoldu" dedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. İlk incelemenin ardından 13 hanenin bulunduğu 4 bina, toprak kayması riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Can kaybı yaşanmazken, evlerde ciddi hasar oluştu.

Bina sakinlerinden Adil Yavuzdoğan, alanda yaklaşık 1,5 ay önce kazı çalışması yapıldığını belirterek, "Burası şahsa ait ve kazı böyle bırakıldı. Binalar boşaltıldı, kimisi akrabalarının yanına, kimisi komşularına sığındı. Ben geceyi arabada geçirdim. Duvarı yıkılan evin birinci katında yaşlı bir çift yaşıyordu. Eğer yağmur yağarsa yukarıdaki binalar da aşağı iner" dedi.

Mağdurlardan Züleyha Akbulut Ekici ise, "Evimizi ikinci ev olarak kullanıyorduk. Dün ev boştu. Haberi duyar duymaz geldiğimizde yıkılmış halde bulduk. Yandaki çalışma için belediyeden izin olmadığını duyduk. Hasar çok fazla, duvar açık ve eşyalarımız batmış durumda" ifadelerini kullandı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, evlerde ciddi hasar oluştu ve 13 hanenin bulunduğu 4 bina tedbir amaçlı boşaltıldı; mahalle sakinleri mağduriyetlerini dile getirdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek