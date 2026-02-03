banner1258
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Derince’de Toprak Kayması İstinat Duvarı Çöktü, 13 Hane Boşaltıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Derince’de hafriyat alanında meydana gelen toprak kayması, bir evin duvar ve çatısının yıkılmasına neden oldu; toprak kayması riski nedeniyle 13 hanenin bulunduğu 4 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Derince'de Toprak Kayması İstinat Duvarı Çöktü, 13 Hane Boşaltıldı

03 Şubat 2026 Salı 16:23

Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi’nde dün akşam saat 20.00 sıralarında hafriyat alanında toprak kayması meydana geldi. Kaymanın etkisiyle istinat duvarı çökerken, bitişikteki 2 katlı bir evin duvarı ve çatısı yıkıldı, mutfak bölümünde ciddi hasar oluştu.

Evde bulunan 78 yaşındaki Kıymet Ekici ve eşi, sarsıntıyı deprem zannederek korkuyla dışarı çıktı. Ekici, "Mutfaktaydım, ev sallandı. Eşime, ’Deprem oluyor’ dedim. Korkuyla evden kaçtık. Baktığımızda üstte oturan gelinimin duvarının yıkıldığını gördüm. Allah’tan bize bir şey olmadı, ancak gelinimin evi mahvoldu" dedi.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi oluşturarak önlem aldı. İlk incelemenin ardından 13 hanenin bulunduğu 4 bina, toprak kayması riski nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Can kaybı yaşanmazken, evlerde ciddi hasar oluştu.

Bina sakinlerinden Adil Yavuzdoğan, alanda yaklaşık 1,5 ay önce kazı çalışması yapıldığını belirterek, "Burası şahsa ait ve kazı böyle bırakıldı. Binalar boşaltıldı, kimisi akrabalarının yanına, kimisi komşularına sığındı. Ben geceyi arabada geçirdim. Duvarı yıkılan evin birinci katında yaşlı bir çift yaşıyordu. Eğer yağmur yağarsa yukarıdaki binalar da aşağı iner" dedi.

Mağdurlardan Züleyha Akbulut Ekici ise, "Evimizi ikinci ev olarak kullanıyorduk. Dün ev boştu. Haberi duyar duymaz geldiğimizde yıkılmış halde bulduk. Yandaki çalışma için belediyeden izin olmadığını duyduk. Hasar çok fazla, duvar açık ve eşyalarımız batmış durumda" ifadelerini kullandı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, evlerde ciddi hasar oluştu ve 13 hanenin bulunduğu 4 bina tedbir amaçlı boşaltıldı; mahalle sakinleri mağduriyetlerini dile getirdi.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna...
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem Şehitlerini Andı Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz, Hatay’da Deprem...
Derince’de “Güvenli Okul” Uygulamasında 106 Kişi ve 19 Araç Denetlendi Derince’de “Güvenli Okul” Uygulamasında 106...
Kocaeli Ticaret Odası’ndan “Depremi Unutma” Sergisi Kocaeli Ticaret Odası’ndan “Depremi Unutma”...
Recep Durul ve Selçuk İnan, Hayatını Kaybeden Taraftar Harda Kaçmaz İçin Hastaneye Gitti Recep Durul ve Selçuk İnan, Hayatını Kaybeden...
Kocaeli’de Sağanak Yağış Başlıyor, Günlerce Etkili Olacak Kocaeli’de Sağanak Yağış Başlıyor, Günlerce...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna...
KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Stadyumu’nda yaşanan tribün kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki...

Haberi Oku