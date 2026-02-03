Fenerbahçeli Futbolcunun Hareketine Kocaelispor’dan Tepki: TFF’ye Başvuru Yapıldı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaelispor, Fenerbahçe maçında tribünlere uygunsuz hareket eden Milan Skriniar için Türkiye Futbol Federasyonu’na başvuruda bulundu.

Kocaelispor Kulübü, Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan olayın ardından tepki gösterdi. Maçta Fenerbahçeli Milan Skriniar, takımının attığı golün ardından Kocaeli tribünlerine yönelik uygunsuz bir hareket yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, hareketin sadece taraftarlara yönelik olmadığı, aynı zamanda Türkiye futbolunun düzenleyici kurumlarına ve ülkenin ahlaki değerlerine saldırı niteliği taşıdığı belirtildi. Kocaelispor, Türkiye Futbol Federasyonu hukuk kurulları nezdinde, Skriniar’a Futbol Disiplin Talimatı uyarınca cezai yaptırım uygulanması için resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı. Kulüp, hukuki süreçte futbolcunun hak ettiği cezayı alacağına inançlarının tam olduğunu ifade etti.

Kulüp ayrıca, Skriniar’ın ilerleyen dönemlerde Kocaelispor stadyumuna geldiğinde taraftarların tepkisinin süreceğini ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün de oyuncusuna gereken disiplin cezasını vermesi gerektiğini hatırlattı.

