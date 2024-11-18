Dilovası’nda Esnaf ve Vatandaşların Sorunları Dinlendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dilovası İlçe Başkanı Servet Turan, partisinin "Geçim yoksa seçim var" diyerek başlattığı saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ettiklerini açıkladı. Turan, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru’nun katılımıyla, İl Sekreteri Sadun Azak, Körfez İlçe Başkanı, Gebze İlçe Başkanı, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Dilovası’nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, vatandaşların ve esnafların yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili sorunlar dinlendi.

Başkan Turan, yaptığı açıklamada, "Geçim yoksa seçim var" sloganıyla 81 ilde başlattıkları saha çalışmalarının amacının, halkın yaşadığı ekonomik zorlukları daha yakından görmek ve bu sorunları çözmek için çözüm önerileri sunmak olduğunu belirtti. Turan, "Bugün Dilovası’ndaydık, esnaflarımızla bir araya gelerek onların geçim sıkıntılarını, işçilerin ve emekçilerin yaşadığı zorlukları dinledik. Türkiye’nin dört bir köşesinde, tüm parti kadrolarımızla halkımızla iç içeyiz. Onların sorunlarına kulak veriyor, çözüm için ne yapabileceğimizi konuşuyoruz" dedi.

Ziyaret edilen esnaflar ve vatandaşlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntıları ve geçim sorunlarını Cumhuriyet Halk Partisi heyetine aktardı. Dilovası’nda halkın artan hayat pahalılığı, yüksek kira bedelleri ve geçim zorlukları gibi konularda büyük bir kaygı taşıdığı görüldü. Turan, esnafların ve işçilerin dertlerine çözüm bulmak için Cumhuriyet Halk Partisi olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. “Bizler, halkımızın yaşadığı sıkıntıları her fırsatta gündeme getirecek ve bu sorunlara kalıcı çözümler üretmek için çaba harcayacağız” diyen Turan, parti olarak sadece seçim zamanlarında değil, her an halkın yanında olacaklarını vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin sahada halkla yaptığı bu tür temasların, sadece sorunları dinlemekle kalmadığını, aynı zamanda çözüm önerilerini de halkla paylaştığını belirten Turan, “Bugün burada yalnızca halkımızı dinlemekle kalmadık, aynı zamanda onların ihtiyaçları doğrultusunda çözüm önerilerimizi de ilettik. Ekonomik politikaların halktan yana olması gerektiğini vurguladık ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu politikaların halkın lehine dönüşmesi için mücadele edeceğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.



