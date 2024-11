Dilovası’nda Esnaf ve Vatandaşların Sorunları Dinlendi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dilovası İlçe Başkanı Servet Turan, partisinin "Geçim yoksa seçim var" diyerek başlattığı saha ziyaretlerine hız kesmeden devam ettiklerini açıkladı. Turan, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Bedirhan Berk Doğru’nun katılımıyla, İl Sekreteri Sadun Azak, Körfez İlçe Başkanı, Gebze İlçe Başkanı, il ve ilçe yöneticileriyle birlikte Dilovası’nda esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında, vatandaşların ve esnafların yaşadığı ekonomik sıkıntılarla ilgili sorunlar dinlendi.

18 Kasım 2024 Pazartesi 14:45