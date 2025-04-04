Hastane mi ticarethane mi?

Kocaeli Şehir Hastanesi vatandaşların şikayetleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hastanede kanser hastası ablasına refakat eden bir vatandaş, hastane içerisinde yer alan market fiyatlarının fahişliğine tepki göstererek, hasta yakınlarını mağdur etmeyin siteminde bulundu

Yap - işlet - devret modeli ile yapılan ve 2 yıl önce

Kocaeli

'de hizmete açılan Kocaeli Şehir Hastanesi her gün binlerce hastaya sağlık hizmeti veriyor. Zaman zaman vatandaşların şikayetleri ile de gündeme gelmeye devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, içerisinde yer alan kafe, büfe, restoran ve marketlerin hasta ve hasta yakınlarının ihtiyaçları için hizmet sunmak amaçlanırken fahiş fiyatlar ile tepki görüyor. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde kanser tedavisi gören yakınına refakat eden bir vatandaş hastanede yer alan işletmelerin yüksek fiyatlarda satış yaptığını ifade ederek mağdur olduğunu belirtti. Hastaneye gelen insanların tedavi amaçlı geldiğini ve tatil için gelmediğini ifade eden vatandaş, hasta yakınlarını mağdur etmeyin siteminde bulundu.

Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yatmakla olan ablasına refakat eden vatandaş şu ifadelere yer verdi:

"Kocaeli şehir hastanesinde lenf kanseri sebebiyle ablam hasta olarak yatmaktadır. Tırnaklarının uzaması sebebiyle benden tırnak makası istedi. Hastanenin içerisinde bulunan Mini Carrefour marketinden satın almak istedim. Küçük boy bir tırnak makasının fiyatı 175 TL. Böyle bir fiyat olur mu? Bunun emsalleri başka marketlerde 25 / 35 TL. Civarında. Hastaneye gelen insanlar tedavi için geliyor. Tatil için değil. Bir mecburiyet var. Ayrıca bu market dışında insanların başka bir marketten temin etme şansı yok. Çünkü Şehir Hastanesi yerleşim merkezine yakın değil. Diğer ürünlerin fiyatlarına bakmaya çekindim. Bir koli su alıp çıktım. Burada yapılan ticaret değil ismini siz koyun. Hastaları ve yakınlarını mağdur etmeyin lütfen"