Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yatmakla olan ablasına refakat eden vatandaş şu ifadelere yer verdi:
"Kocaeli şehir hastanesinde lenf kanseri sebebiyle ablam hasta olarak yatmaktadır. Tırnaklarının uzaması sebebiyle benden tırnak makası istedi. Hastanenin içerisinde bulunan Mini Carrefour marketinden satın almak istedim. Küçük boy bir tırnak makasının fiyatı 175 TL. Böyle bir fiyat olur mu? Bunun emsalleri başka marketlerde 25 / 35 TL. Civarında. Hastaneye gelen insanlar tedavi için geliyor. Tatil için değil. Bir mecburiyet var. Ayrıca bu market dışında insanların başka bir marketten temin etme şansı yok. Çünkü Şehir Hastanesi yerleşim merkezine yakın değil. Diğer ürünlerin fiyatlarına bakmaya çekindim. Bir koli su alıp çıktım. Burada yapılan ticaret değil ismini siz koyun. Hastaları ve yakınlarını mağdur etmeyin lütfen"
Hastane mi ticarethane mi?
Kocaeli Şehir Hastanesi vatandaşların şikayetleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Hastanede kanser hastası ablasına refakat eden bir vatandaş, hastane içerisinde yer alan market fiyatlarının fahişliğine tepki göstererek, hasta yakınlarını mağdur etmeyin siteminde bulundu
Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yatmakla olan ablasına refakat eden vatandaş şu ifadelere yer verdi: