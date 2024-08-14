TGRT DE YAYINLANAN YAYINLANAN VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net tarafından dünyanın bir çok ülkesinde çekilen ve TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel Programı büyük ilgi görüyor





TGRT DE MAKEDONYA VE KOSOVA DA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





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An itibari ile 14 AĞUSTOS 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 2011 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak. MAKEDONYA VE KISOVA DA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/VGQcm7k2MQYQhYpC/?mibextid=WC7FNe





13 yıldan beri TGRT belgese tv de her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde 40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de okuyabilir görüş öneri ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz





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TGRT DE RUS İŞGALİNDE KIRIM DA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





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An itibari ile 13 AĞUSTOS 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da 20107 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak. RUS İŞGALİNDEKİ KIRIM DA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ YAYINLANIYOR





https://www.facebook.com/share/v/zxugFFCuoHzPaiWQ/?mibextid=WC7FNe



