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TGRT DE YAYINLANAN YAYINLANAN VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

Gazetemiz kurucusu ve devri alem belgesel yönetmeni www.ismailkahraman.net tarafından dünyanın bir çok ülkesinde çekilen ve TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel Programı büyük ilgi görüyor

TGRT DE YAYINLANAN YAYINLANAN VAKIF MEDENİYETİ BELGESELİ BÜYÜK İLGİ GÖRÜYOR

14 Ağustos 2024 Çarşamba 16:45


TGRT DE  MAKEDONYA VE KOSOVA DA OSMANLI VAKIF   MEDENİYETİ   TARİHİ  BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/Eath8mUQp4rLTg4t/?mibextid=WC7FNe

An itibari ile    14 AĞUSTOS 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da    2011 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi  www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak.  MAKEDONYA  VE KISOVA DA OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/VGQcm7k2MQYQhYpC/?mibextid=WC7FNe

13 yıldan beri TGRT belgese  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş  öneri ve düşüncelerinizi bizlerle  paylaşabilirsiniz

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TGRT DE  RUS İŞGALİNDE  KIRIM DA OSMANLI VAKIF   MEDENİYETİ   TARİHİ  BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/dtgeUbrZTiDScJ71/?mibextid=WC7FNe

An itibari ile    13 AĞUSTOS 2024 TGRT belgesel tv de yayınlanan devri alem belgesel programımız da    20107 tarihin de İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi  www.iktav.com Kültür hizmeti hizmeti olarak.  RUS İŞGALİNDEKİ  KIRIM DA  OSMANLI VAKIF MEDENİYETİ TARİHİ BELGESELİMİZ  YAYINLANIYOR

https://www.facebook.com/share/v/zxugFFCuoHzPaiWQ/?mibextid=WC7FNe

13 yıldan beri TGRT belgese  tv de  her gün sabah 07 gündüz 12 ve gece 03 de yayınlanan devri alem belgesellerimizi www.devrialem.tv  ve www.belgeselyayincilik.com Web tv kanalınızdan da izleyebilir www.ismailkahraman.net ve www.gebzegazetesi.com da belgeselcinin not defteri köşemizde  40 yıldan beri yayınlanan makalemiz de  okuyabilir görüş  öneri ve düşüncelerinizi bizlerle  paylaşabilirsiniz
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
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