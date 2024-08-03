KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI KUTLANMALI









İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com olarak Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ile ilgili tarih ve kültür araştırmaları yapan gazetemizin kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni www.ismailkahraman.net Kandıranın 1512 tarihinde Kocaeli sancağına bağlı Nahiye merkezi olduğunun 1522 tarihinde 502 yıl öncede kaza merkezi olduğunun belgeselini bularak kamuoyu ile paylaştı

Başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü tarafından 2006 tarihinde basılan Osmanlı Yer Adları ( https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf ). adlı kitap da Kocaeli sancağı ile ilgili çok önemli bilgi ve belgeler ortaya çıktı bu gün Sakarya iline bağlı Kaynarca ve Karasu ilçelerinin de Kocaeli sancağına bağlı kaza merkezi olduğu ortaya çıktı Konuyla ilgili belgelerin yer aldığı sosyal medya paylaşımım





https://www.facebook.com/share/p/MT4QdpsfnE4gLN7Q/?mibextid=WC7FNe





TGRT DE YAYINLANAN BURAM BURAM ANADOLU BELGESEL PROGRAMI ÇEKMİŞTİK





Kocaeli’ye adını veren Marmara Bölgesi Fatih’i Akçakoca Gazinin Türbesinden canlı yayın

TGRT Belgesel Tv Buram Buram Anadolu Belgesel ekibi olarak 29 Temmuz 2022 tarihinde Kocaeli Fatih’i Akçakoca Gazi’nin Kandıra Baba Tepe deki anıt mezarında belgesel çekip Fatiha okuyup canlı yayın yaptık. Tüm şehit ,gazi ve ecdadımızın ruhu için dualar ettik.

https://fb.watch/ezLGJ8f7ZX/





Kandıranın adını aldığı Kanlı Derenin Tarihi

TGRT Belgesel Tv Buram Buram Anadolu belgesel ekibi olarak 29 Temmuz 2022 tarihinde Kandıranın Fethinde şehitlerinin aktığı Kanlı derede belgesel çekimi yapıp canlı yayın yaptık.

https://fb.watch/ezLTnZ3QlY/