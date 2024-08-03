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KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI KUTLANMALI

KANDIRA 512 YIL ÖNCE 1510 TARİHİNDE KOCAELİ SANCAĞINA BAĞLI NAHİYE 1522 TARİHİNDE 5002 YIL ÖNCE DE KAZA MERKEZİ OLMUŞTU

KANDIRANIN KAZA MERKEZİ OLUŞUNUN 500. YILI KUTLANMALI

03 Ağustos 2024 Cumartesi 23:34


 

İlim kültür tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com  olarak Kocaeli’nin Kandıra ilçesi ile ilgili  tarih ve kültür araştırmaları yapan gazetemizin kurucusu ve devri alem belgesel program yönetmeni www.ismailkahraman.net Kandıranın 1512 tarihinde Kocaeli sancağına bağlı Nahiye merkezi olduğunun  1522 tarihinde  502 yıl öncede kaza merkezi olduğunun belgeselini bularak  kamuoyu ile  paylaştı
Başbakanlık devlet arşivleri genel müdürlüğü tarafından  2006 tarihinde  basılan Osmanlı Yer Adları  (   https://www.devletarsivleri.gov.tr/varliklar/dosyalar/eskisiteden/yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf ). adlı kitap da Kocaeli sancağı ile ilgili çok önemli bilgi ve belgeler ortaya çıktı  bu gün Sakarya iline bağlı Kaynarca  ve Karasu ilçelerinin de Kocaeli sancağına bağlı kaza merkezi olduğu ortaya çıktı  Konuyla ilgili belgelerin yer aldığı sosyal  medya  paylaşımım 

https://www.facebook.com/share/p/MT4QdpsfnE4gLN7Q/?mibextid=WC7FNe

   TGRT  DE YAYINLANAN  BURAM   BURAM ANADOLU BELGESEL PROGRAMI  ÇEKMİŞTİK

Kocaeli’ye adını veren Marmara Bölgesi Fatih’i Akçakoca Gazinin Türbesinden canlı yayın 
TGRT Belgesel Tv Buram Buram Anadolu Belgesel ekibi olarak  29 Temmuz 2022 tarihinde Kocaeli Fatih’i Akçakoca Gazi’nin Kandıra Baba Tepe deki anıt mezarında belgesel çekip Fatiha okuyup canlı yayın yaptık. Tüm şehit ,gazi ve ecdadımızın ruhu için dualar ettik.
https://fb.watch/ezLGJ8f7ZX/

    Kandıranın  adını aldığı Kanlı Derenin Tarihi 
TGRT Belgesel Tv Buram Buram Anadolu belgesel ekibi olarak  29 Temmuz 2022 tarihinde Kandıranın Fethinde şehitlerinin aktığı Kanlı derede belgesel çekimi yapıp canlı yayın yaptık. 
https://fb.watch/ezLTnZ3QlY/
   Akça Koca Gazinin Anıt  Mezarı Başta Kocaeli bölgesi olmak üzere Marmara bölgesi ile Akçakoca Gaziden adını alan Sakarya nın Kocaali ve Düzce’nin Akçakoca ilçelerinde  yaşayanlar Kandıra baba tepesindeki mezarı ziyaret edip Fatiha okumalı.
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