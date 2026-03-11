Kocaeli’nin turizm rüzgârı Berlin’de esti

KOCAELİ, BERLİN’DE TURİZM DEVLERİYLE BULUŞTU

Dünyanın en prestijli turizm organizasyonlarından biri olan ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı’nda Kocaeli’nin turizm potansiyeli uluslararası arenada tanıtıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliği fuara Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) koordinasyonunda katılım sağlarken, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getiren fuarda Kocaeli standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Kocaeli Turizm Master Planı doğrultusunda hazırlanan ve Kocaeli’nin turizm potansiyelinin uluslararası alanda daha güçlü tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen tanıtım stratejisi ve markalaşma süreci, fuarda sektör temsilcilerinin dikkatini çekti.

DÖRT MEVSİM TURİZM DESTİNASYONLARI TANITILDI

Kocaeli’nin doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri ile öne çıkan turizm destinasyonları fuarda tanıtılarak, acente ve tur operatörleri kente davet edildi. Mavi Bayraklı plajlar, kış turizmi aktiviteleri, doğa turizmi parkurları ve önemli turistik noktalar hakkında katılımcılara bilgi verilirken, şehrin doğa, macera ve dört mevsim turizm potansiyeli ile turizm altyapısını güçlendiren projeler de yapılan temaslarda turizm devlerine aktarıldı. Ayrıca bisiklet turizmi acenteleriyle rotalar üzerine görüşmeler gerçekleştirildi ve uluslararası tur düzenleyen acenteler, Kocaeli’deki parkurları incelemek üzere davet edildi.

KOCAELİ’NİN GASTRONOMİ DEĞERLERİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kocaeli’nin coğrafi işaretli ürünleri arasında yer alan İzmit Pişmaniyesi ve Saray Helvası gibi kente özgü lezzetlerin yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Sekapark A.Ş.’nin Ormanya markalı ürünleri ile Kentim A.Ş. tarafından hazırlanan turistik hediyelikler ziyaretçilerin ilgisine sunuldu. Kentin kültürel ve gastronomi değerleri uluslararası turizm profesyonellerinden büyük beğeni topladı. ITB Berlin Turizm Fuarı’nda yapılan tanıtım ve temaslarla Kocaeli’nin uluslararası turizm ağındaki yeri güçlendirildi ve yeni iş birliklerinin temelleri atıldı.





