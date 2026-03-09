8 Mart, Gebze’de de iz bıraktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Gebze’de de coşkuyla kutladı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın koordinasyonunda “Kadınla Değişir Dünya” temasıyla düzenlenen program, Gebzeli kadınların yoğun katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu. Sağlık, sanat ve atölye çalışmalarında bir araya gelen Gebzeli kadınlar bu anlamlı günlerini kutladı.

“İÇİMDEKİ KADIN KONUŞUYOR” AYAKTA ALKIŞLANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze Kent Meydanı’nda kurduğu Ramazan Çadırı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak gerçekleştirilen programlara ev sahipliği yaptı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği program, “İçimdeki Kadın Konuşuyor” adlı tiyatro oyunu ile başladı. Kadınların yaşamına ve toplumdaki rolüne dikkat çeken tiyatro gösterisi izleyicilerden büyük beğeni ve alkış topladı.

KUNAK’TAN KADINLARA SAĞLIKLI TAVSİYELER

Sağlıklı yaşama dair pratik bilgi ve tedavi yöntemleri sunan Dr. Feridun Kunak, katılımcılara sağlıklı yaşam üzerine önemli tavsiyelerde bulundu. Ramazan ayında mide sağlığını korumak için kuru incir, kara üzüm ve kayısı tüketilmesini öneren Kunak, günlük yaşamda D vitamini alımının önemine dikkat çekti. Özellikle çocuklar için propolis kullanımının faydalarından söz eden Kunak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için doğal desteklerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.

AĞIZ VE BURUN ÇEVRESİNİN TEMİZLİĞİ ÖNEMLİ

Ağız ve burun çevresinin temizliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kunak, Türkiye’de ağız sağlığına yeterince önem verilmediğini belirterek, birçok hastalığın bu bölgelerde oluşan sorunlardan kaynaklanabildiğini söyledi. Doğal bitki çaylarının metabolizmayı güçlendirdiğini ve vücudu zinde tuttuğunu ifade eden Kunak, katılımcılara her gün sabah ve akşam spor yapılmasını tavsiye etti. Program sırasında kadınlara bazı basit egzersiz hareketleri de gösteren Kunak, “Eklemlerimizin canlı kalması ve sağlığımız için hareket çok önemli” dedi.

ATÖLYELERE İLGİ YOĞUN OLDU

Sağlık seminerinin ardından Ramazan çadırı içerisinde kurulan atölyelerde katılımcılar keyifli vakit geçirdi. “Ahşap Baskı Atölyesi”, “Sukulent Yapım Atölyesi”, “Hint Kınası Atölyesi”, “Doğal Tütsü Yapım Atölyesi” ve “Çocuk Atölyeleri” ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel etkinlikler yapıldı. Ayrıca alana kurulan “Kadınla Değişir Dünya” temalı fotoğraf çekim köşesi de Gebzeli kadınlardan yoğun ilgi gördü.

FİGEN BÜYÜKAKIN GEBZELİ KADINLARI YALNIZ BIRAKMADI

Gebze’deki programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ve daireye bağlı birim müdürleri de katıldı. Kadınların toplumdaki önemine dikkat çekilen etkinlikte Ramazan’ın birlik ve paylaşma ruhu ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü coşkusu bir arada yaşandı.