Beylikbağı’nda “2. Haydi Çocuklar Camiye” Programı Gerçekleşti

Etkinlik, çocukların sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenirken, aileler de program boyunca çocuklarıyla birlikte Ramazan coşkusunu deneyimleme fırsatı buldu.

Ramazan Şerbeti ve Yüz Boyama Etkinlikleri

Programda çocuklara, Ramazan geleneğini yaşatacak şekilde Ramazan şerbeti ikramı yapıldı. Ayrıca etkinlik alanında kurulan stantlarda, çocuklar için yüz boyama aktiviteleri gerçekleştirildi. Renkli boyalar ve eğlenceli figürlerle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklar ve aileler, manevi bir atmosferde bir araya gelerek Ramazan coşkusunu doyasıya yaşadı.





Ramazan Ayının Ruhu Yansıtıldı

Gebze Belediyesi’nin düzenlediği “2. Haydi Çocuklar Camiye” programı, çocuklara yönelik kültürel ve eğitsel etkinliklerle Ramazan ayının ruhunu yansıtırken, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program, çocukların ve ailelerin yüzünde tebessüm bırakarak sona erdi.





