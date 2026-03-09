Beylikbağı’nda “2. Haydi Çocuklar Camiye” Programı Gerçekleşti

Ramazan Şerbeti ve Yüz Boyama Etkinlikleri
Programda çocuklara, Ramazan geleneğini yaşatacak şekilde Ramazan şerbeti ikramı yapıldı. Ayrıca etkinlik alanında kurulan stantlarda, çocuklar için yüz boyama aktiviteleri gerçekleştirildi. Renkli boyalar ve eğlenceli figürlerle çocuklar keyifli vakit geçirdi. Etkinlik boyunca çocuklar ve aileler, manevi bir atmosferde bir araya gelerek Ramazan coşkusunu doyasıya yaşadı.
Ramazan Ayının Ruhu Yansıtıldı
Gebze Belediyesi’nin düzenlediği “2. Haydi Çocuklar Camiye” programı, çocuklara yönelik kültürel ve eğitsel etkinliklerle Ramazan ayının ruhunu yansıtırken, katılımcılardan büyük beğeni topladı. Program, çocukların ve ailelerin yüzünde tebessüm bırakarak sona erdi.