Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi

Denetimler kapsamında özellikle Ramazan pidesinin belirlenen gramajda üretilip üretilmediği kontrol edilirken, işletme ruhsatları, üretim alanlarının temizlik koşulları ve çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu da denetlendi.
Vatandaşın Hakkı Gözetiliyor
Zabıta Müdürlüğü ekipleri; halihazırda rutin olan denetimlerin Ramazan ayı boyunca da aralıksız süreceğini belirterek, hem üreticinin hem de tüketicinin hakkını korumaya devam edeceklerini vurguladı, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunabileceklerini de ifade etti.