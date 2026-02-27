ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze Belediyesi’nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi

Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fırınlarda denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların Ramazan ayında da sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yapılan kontrollerde özellikle ekmek ve pide üretimine yönelik kriterler titizlikle incelendi.

Gebze Belediyesi'nden Ramazan Ayında Fırın Denetimi

27 Şubat 2026 Cuma 15:02

 Hijyen ve Gramaj Kontrolü

Denetimler kapsamında özellikle Ramazan pidesinin belirlenen gramajda üretilip üretilmediği kontrol edilirken, işletme ruhsatları, üretim alanlarının temizlik koşulları ve çalışan personelin hijyen kurallarına uygunluğu da denetlendi.

Vatandaşın Hakkı Gözetiliyor

Zabıta Müdürlüğü ekipleri; halihazırda rutin olan denetimlerin Ramazan ayı boyunca da aralıksız süreceğini belirterek, hem üreticinin hem de tüketicinin hakkını korumaya devam edeceklerini vurguladı, vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde belediyeye bildirimde bulunabileceklerini de ifade etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık operasyonu: 12 tutuklama Kocaeli merkezli 235 milyon TL’lik dolandırıcılık...
Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı Altyapı çalışması sonrası apartmanı su bastı
Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti Yatalak annesine yemek hazırlarken hayatını kaybetti
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı
Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı Bir fotoğraf karesi hayatını kararttı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Evde çıkan yangında elektrik kabloları patladı
Kocaeli'de 3 katlı binanın 3. katında çıkan yangın sırasında elektrik kablolarında patlama meydana geldi....

Haberi Oku