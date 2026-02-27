DİLOVASI’NDA RAMAZAN DENETİMLERİNE SIKI TAKİP
Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayında da denetimlerini arttırarak devam ediyor.
Artan gıda tüketimi nedeniyle denetimlerini sıklaştıran ekipler; ürünlerin gramaj kontrolü, hijyen kurallarına uygunluğu, fiyat etiketleri ve son kullanma tarihleri ile üretim alanlarının temizliğini titizlikle inceliyor. Özellikle pide ve ekmek üretiminde standartlara uygunluk hassasiyetle denetleniyor.
HİJYEN, GRAMAJ VE FİYAT ETİKETLERİ MERCEK ALTINDA
Gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu detaylı şekilde kontrol edilirken, kurallara uymayan iş yerlerine gerekli uyarılar yapıldı. Eksiklik tespit edilen işletmelere ise ilgili mevzuat çerçevesinde işlem uygulandı. Denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamak değil, halk sağlığını korumak ve standartların sürdürülebilirliğini sağlamak olduğu vurgulandı.
VATANDAŞIMIZIN SAĞLIĞI HER ŞEYDEN ÖNCE GELİR
Dilovası Belediye Başkanımız Ramazan Ömeroğlu yaptığı açıklamada,
“Ramazan ayı birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve bereketin ayıdır. Hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi bizim önceliğimizdir. Denetim ekiplerimiz sahada özveriyle görev yapıyor. Halkımızın sağlığını tehdit edecek hiçbir duruma müsamaha göstermiyoruz. Hemşehrilerimiz karşılaştıkları olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğümüze bildirebilirler.” ifadelerini kullandı.