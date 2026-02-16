Çayırova Belediyesi, Balıkesir’den galibiyetle döndü

ÖMER UTKU AL’DAN 23 SAYI
Üçüncü periyotta da üstün oyununa devam eden Çayırova Belediyesi, karar periyoduna 56-79’luk üstünlükle girdi. Son çeyrekte de elde ettiği skor avantajını bırakmayan Çayırova Belediyesi, karşılaşmadan 82-99’luk galibiyetle ayrılmayı başardı. Çayırova Belediyesi adına maçın en skorer oyuncusu 23 sayılık performansıyla Ömer Utku Al olurken, Roberto Gallinat’ın 19, Nysier Brooks’un 16 ve Enes Berkay Taşkıran’ın 13 sayılık performansı galibiyette büyük rol oynadı.
24. MAÇINDA 20. GALİBİYET
24. maçında, 20. galibiyetini elde eden Çayırova Belediyesi, ligde ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı ve zirvedeki Gaziantep Basketbol’u takibini sürdürdü. Maç sonrasında açıklamalarda bulunan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, “Deplasmanda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ni mağlup ederek önemli bir zafere daha imza atan basketbol takımımızı yürekten kutluyorum! Engelleri bir bir aşıyor, yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz” dedi.