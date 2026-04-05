Kartepe’de Masal Kahramanları Kütüphanede Buluştu

Kütüphane Haftası dolayısıyla Karatepe Ortaokulu öğrencileri Kartepe Kütüphanesi’ni ziyaret etti. En sevdikleri masal kahramanlarının kostümleriyle kütüphaneye gelen öğrenciler, seçtikleri eserleri okudu.

Kitap Dünyasına Renkli Yolculuk





Kütüphane Haftası kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, Karatepe Ortaokulu öğrencileri klasik ve modern dünya edebiyatının masal kahramanlarını Kartepe’ye taşıdı. Kostümleriyle kütüphane rafları arasında renkli görüntüler oluşturan minikler, okuma alışkanlığının önemine vurgu yaparak kendi kahramanlarının hikayelerini inceledi.







Sanat ve Çevre Bilinci Bir Arada

Kütüphanedeki okuma etkinliğinin ardından öğrencilerin bir sonraki durağı Kartepe Sanat Evi oldu. Burada sergilenen Sıfır Atık temalı sergiyi büyük bir ilgiyle inceleyen öğrenciler, geri dönüşümün sanata dönüşme sürecine tanıklık etti.





