EURO 2016'nın mimarı Selçuk İnan'dan milli takım yorumu

A Milli Futbol Takımı'nın, dün akşam deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasıyla ilgili olarak Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, İHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Milli takımla sayısız zafer yaşayan ve İzlanda ağlarına attığı golle ay-yıldızlıları 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) taşıyan eski milli futbolcu, "Emek veren bütün oyuncuları, hocayı, teknik ekibi, malzemecisi, kim varsa emeği geçen herkese yürekten teşekkür etmek istiyorum. O duyguları bizzat yaşamış biri olarak bizi gururlandırdılar, bizi mutlu ettiler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Onlara sadece canıgönülden teşekkür edebiliriz. Bunu hak ediyorlardı. Çok iyi bir jenerasyon, çok iyi oyunculardan kurulu bir takım. Çok iyi hocamız var. Her şeyiyle Dünya Kupası'nı fazlasıyla hak etmiştik. O yüzden çok mutluyum ve gururluyum. Aynı zamanda o duyguları birebir yaşamış biri olarak ne kadar mutlu ve heyecanlı olduklarını biliyorum. Orada da başarılı olacaklarına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

"Maçı dışarda izlemek hakikaten kolay değil"





Karşılaşmayı ekranın başında izlemenin verdiği hissi paylaşan Selçuk İnan, "Keşke ben olsaydım demiyorum artık. O iş geçti, bırakalı uzun zaman oldu. Dışarıda maçı yaşamak çok farklıymış. Onu tecrübe ettik. Çok heyecanlanıyor insan. Elinden de bir şey gelmiyor. Dün oyuncularıma da söyledim. Sadece dua ediyoruz. Onlara enerjimizi göndermeye çalışıyoruz. Ama dışarıdan maç izlemek hakikaten kolay değil. Ama futbol bu. Hepimiz geliyoruz; biz kendi sıramızda elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şimdi sıra onlarda. Bizi gururlandırmaya devam etsinler, tek istediğimiz o. İnşallah da devam edecekler" diye konuştu.

"Gruptan çıkabileceklerine inanıyorum"





Milli takımın gruptaki şansını değerlendiren genç teknik adam, "O turnuvalara gitmek çok önemli. Gittiğimiz turnuvalarda bir derece yakalamaktan ziyade o turnuvalarda olmayı isterim, hep bunu dedim. İstikrar her şeyden önemli. Siz turnuvalarda oldukça mutlaka başarı hikayesi yazılacaktır. Ama 24 sene sonra bir Dünya Kupası'na gidiyoruz. Bunu tekrar yaşamamamız gerekiyor. Hep orada olmamız gerekiyor. Bu yüzden Montella'nın hem Avrupa şampiyonasında hem de Dünya Kupası'nda orada olması takdir edilesi, çok büyük bir başarı. Göz ardı edilmemesi lazım. Bu tür büyük turnuvalarda, dünyanın en büyük organizasyonlarında olmak başlı başına başarı. Ki ben bu takımın tecrübeli olduğuna da inanıyorum. Çünkü bir Avrupa şampiyonası oynadılar her beraber. Aradan 4 yıl geçti ve şimdi Dünya Kupası'ndalar. Çok büyük takımlarda forma giyiyorlar. Büyük arenalarda mücadele ediyorlar; Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA kupalarında. Dolayısıyla da grupta favoriyiz diyemem ama favorilerden biriyiz diyebilirim. En az diğer takımlar kadar hatta daha fazla şansımız var. Ben gruptan çıkabileceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Montella istikrarı başarıyı getirdi"





Selçuk İnan, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile sağlanan istikrarın başarıda önemli etken olduğunun altını çizerek, "Tabii ki bu istikrarın başarıyı getirdiğini diyebiliriz. Çünkü bu, gerçekten azımsanacak bir şey değil. Takım, Avrupa şampiyonasına gitmeyi başardı, orada boy gösterdi. Gruplardan çıkabildi. Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükseldi. Devamında bugün Dünya Kupası'ndayız. Bu üçleme çok kolay başarılabilecek bir üçleme değil. O yüzden hem teknik ekibi hem de oyuncuları tekrar tekrar tebrik edelim" şeklinde konuştu.



"Sosyal medya günümüzde profesyonelliğin parçası"





Milli takımdaki oyunculara yönelik eleştirilerle ilgili olarak Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bu, oyunun bir parçası. Hepimiz yaşadık; en başarılı olduğumuz dönemde de eleştirildik, tepkiler gördük. Bizim yaptığımız işin en önemli parçası bence bu. Bizim zamanımızda bu kadar sosyal medya yoktu. Her şeyin içinde değildi. Son zamanlarımızda bunu daha fazla yaşadık. Ama artık oyuncular çok zekiler. Özellikle Z kuşağı dediğimiz kuşak her şeyin farkında. Mental olarak kendilerini hazırlamaları gerekiyor. Günümüzde profesyonelliğin parçası oldu. Dolayısıyla da onlar bunun üstesinden çok rahat gelebilirler ki geldiklerini de gördük. Onunla ilgili sıkıntı yaşayacaklarını düşünmüyorum ama ülkemizde bu tür eleştiriler hep oluyor. Olmaya devam edecektir. Biz de yaşadık. Bundan sonrakiler de yaşayacak" açıklamasını yaptı.



"Ne mutlu bana ülkeme o gün bu sevinci yaşattım"



