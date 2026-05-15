banner1307
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KSO BAŞKANI ZEYTİNOĞLU NİSAN AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, nisan ayı bütçe gerçekleşmeleri ile ilgili değerlendirmede bulundu

KSO BAŞKANI ZEYTİNOĞLU NİSAN AYI BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİNİ DEĞERLENDİRDİ

15 Mayıs 2026 Cuma 15:50

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe gerçekleşmelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe açığı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 94 artarak 338,7 milyar TL’ye yükseldi. Bütçe giderleri yüzde 35 artışla 1 trilyon 524,9 milyar TL, bütçe gelirleri ise yüzde 24 artışla 1 trilyon 186,2 milyar TL olarak gerçekleşti” dedi.

 

Zeytinoğlu açıklamasının devamında, “4. dönem geçici vergi uygulaması sebebiyle, kurumlar vergisi tahsilatının nisan ayında yüzde 12,4’lük artışla sınırlı kaldığını görüyoruz. Ocak-nisan döneminde kurumlar vergisi tahsilatının yüzde 733,6’lik bir artış ise vergi gelirlerindeki iyileşmenin devam ettiğini gösteriyor. Bu yılın ilk dört ayında, ÖTV gelirlerindeki yüzde 16’lık sınırlı artışta ise eşel mobil uygulamasının yansımalarını görüyoruz. Bütçenin harcama tarafında ise, faiz giderlerinin yüzde 56,5 artarak 1 trilyon 133 milyar TL’ye yükselmesi dikkat çekiyor. Önümüzdeki dönemde bütçe dengesinde kalıcı bir iyileşme sağlanmasının; enflasyonla mücadele, finansman maliyetlerinin dengelenmesi ve reel sektörümüzün krediye erişimi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
1,5 milyar TL’lik dev ulaşım yatırımı için ilk adım 1,5 milyar TL’lik dev ulaşım yatırımı için...
Belde A.Ş.’ye engelli istihdamı ödülü Belde A.Ş.’ye engelli istihdamı ödülü
KOCAELİ VALİLİĞİ VE KENT KONSEYİ’NDEN FEDAKÂR ANNELERE VEFA PROGRAMI KOCAELİ VALİLİĞİ VE KENT KONSEYİ’NDEN FEDAKÂR...
Askerlik Yemini Eden Özel Bireyler, Terhis Belgelerini Vali Aktaş’tan Aldılar Askerlik Yemini Eden Özel Bireyler, Terhis Belgelerini...
GEBZE TİCARET ODASI SPONSORLUĞUNDA 7 ÜLKE, TEK HEDEF: TEKNOLOJİDE GÜÇLÜ TÜRK DÜNYASI GEBZE TİCARET ODASI SPONSORLUĞUNDA 7 ÜLKE, TEK...
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Osman Yılmaz Mahallesi’nde Esnafla Buluştu Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Osman...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

1,5 milyar TL’lik dev ulaşım yatırımı...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze bölgesinde gerçekleştireceği dev ulaşım yatırımı için yapım...

Haberi Oku