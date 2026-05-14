Down Sendromlu gençlerden Büyükakın’a duygulandıran sürpriz

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Prof.Dr. Figen Büyükakın, Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu gençlerin hazırladığı gösteriyi izledi. Gösteri sonunda Başkan Büyükakın’a bir de sürpriz yapıldı.

MUHTEŞEM PERFORMANSLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve eşi Prof.Dr. Figen Büyükakın, +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği tarafından, Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen “Sevginin Ritmi; Gerçek Hayattan Alınan Bir Hikâye” programına katıldı. Dernek Başkanı Belgin Abanoz’un ev sahipliğindeki programda, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve dernek işbirliği ile hayata geçirilen Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi’nde eğitim gören down sendromlu gençler, muhteşem sahne performansları ile büyük alkış topladı.

SALON TAMAMEN DOLDU

Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ve katılımın yüksek olduğu programda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof.Dr. Sadettin Hülagü’nün eşi Prof.Dr.Ümmühan Hülagü, kızı Betül Hülagü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, engelli derneklerinin başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlar da özel çocukları yalnız bırakmadı.

“SÖZDE DEĞİL ÖZDE SEVİYORUZ”

Başkan Büyükakın programda yaptığı konuşmada özel bireylere sevgilerini sözle değil, projelerle gösterdiklerini vurguladı. Başkan Büyükakın, “Bizim tek derdimiz, bu şehrin çocuklarının, annelerinin ve babalarının yüzünde küçük bir tebessüm olabilmek. Bunu da samimiyetle yapıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, özel evlatlarımızın sevgisi yapaylık kabul etmez. Onlar sevginin gerçek olup olmadığını kalpleriyle hissederler. Biz de onlara olan sevgimizi sadece sözle değil, projelerimizle gösteriyoruz. Bundan sonra da dayanışma içinde, el birliğiyle tüm yükleri hafifletecek, her bir gönle dokunmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

TOYGAR IŞIKLI VİDEO İLE KATILDI

Programda konuşan Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Elif Karagün, dayanışmanın önemine değindi. Karagün, “Biz dayanışarak yol alıyoruz. Toplumumuzun özü bu. Ve biz bunu asla unutmamalı, hatta güçlendirmeliyiz. Tek amacımız, gülümseyen göz bebekleri görmektir” dedi. Belgin Abanoz ise her zaman desteğini hissettikleri Başkan Büyükakın’a teşekkür etti. Velilerden Zihni Çelik de duygularını aktardı. Ve kızı Zeynep için yazdığı şiiri seslendirdi. Yurt dışı konseri nedeni ile programa gelemeyen, Gölcük’lü ünlü müzisyen Toygar Işıklı da gönderdiği video ile salondakilere seslendi.

BÜYÜKAKIN’A SÜRPRİZ

Konuşmaların ardından, gösterilere geçildi. Müzik dinletisi, sema gösterisi, def dinletisi ve Kafkas halk oyunları ekibinin gösterisi, katılımcılardan büyük alkış topladı. Roman havaları çalındığı sırada salondaki tüm özel çocuklar sahneye çıkarak doyasıya eğlendi. Programda, özel çocukların, Başkan Büyükakın’a teşekkür etmek için özel olarak hazırladıkları videoların gösterimi de yapıldı. Sürpriz karşısında oldukça şaşıran Başkan Büyükakın, özel çocuklara sarılarak teşekkür etti. Program, Buğday Tanesi Engelsiz Sosyal Yaşam ve Eğitim Merkezi’nin çalışmalarına destek veren isimlere teşekkür plaketleri takdim edilmesi ile sona erdi.