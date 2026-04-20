18 Nisan Cumartesi günü İzmit Mehmet Ali Kâğıtçı Stadı’nda oynanan U13 Minik Kızlar Ligi maçında da Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U13 Kız Futbol Takımı, Düzce İdman Yurduspor’u 7-3 yenerek 3 puanı alan taraf oldu. Karşılaşmanın başından itibaren baskılı oynayan Körfez’in kızları müsabakayı farklı kazandı. İkinci hafta maçından 3 puan alan Körfez GB kızları bir sonraki maçını Gölcük İdman Ocağı Spor kız takımı ile oynayacak.
Körfez’in kız futbol takımlarından çifte galibiyet
Körfez Gençlerbirliği Kız Futbol takımları, ikinci hafta maçlarında rakiplerini mağlup ederek U15 ve U13 kategorilerinde sahadan 3’er puanla ayrıldı.
