Körfez’in kız futbol takımlarından çifte galibiyet

Körfez Gençlerbirliği Kız Futbol takımları, ikinci hafta maçlarında rakiplerini mağlup ederek U15 ve U13 kategorilerinde sahadan 3’er puanla ayrıldı.

20 Nisan 2026 Pazartesi 19:30

Kocaeli Kız Futbol U15 Ligi’nde 15 Nisan Çarşamba günü Körfez Esentepe Stadı’nda oynanan müsabakada Körfez Gençlerbirliği U15 Kız Futbol Takımı Derince Yavuzspor ile karşı karşıya geldi. U15 Yerel Kızlar Turnuvası 2. Grup maçında Körfez ekibi, rakibi Yavuzspor’u etkili oyunuyla 4-2 yenerek haftayı 3 puanla kapattı. İkinci hafta sonunda ikinci galibiyetini alan Körfez Gençlerbirliği 6 puanla ligdeki iddiasını sürdürdü. Körfez GB üçüncü maçını Darıca Birlikspor ile rakibinin sahasında oynayacak. 

18 Nisan Cumartesi günü İzmit Mehmet Ali Kâğıtçı Stadı’nda oynanan U13 Minik Kızlar Ligi maçında da Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü U13 Kız Futbol Takımı, Düzce İdman Yurduspor’u 7-3 yenerek 3 puanı alan taraf oldu. Karşılaşmanın başından itibaren baskılı oynayan Körfez’in kızları müsabakayı farklı kazandı. İkinci hafta maçından 3 puan alan Körfez GB kızları bir sonraki maçını Gölcük İdman Ocağı Spor kız takımı ile oynayacak. 


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
İş kazalarında erken müdahale uzvun durumunu belirliyor İş kazalarında erken müdahale uzvun durumunu belirliyor
Şiddetin görünen yüzünün ardında aile, çevre ve yalnızlaşma var Şiddetin görünen yüzünün ardında aile, çevre...
Erken Kalp Krizlerinin ve İnmelerin %80’i Önlenebilir: Uzmanlardan “Kalp Haftası” Uyarısı Erken Kalp Krizlerinin ve İnmelerin %80’i Önlenebilir:...
Sanayi bölgesinde hekimlerin ortak hedefi daha güvenli iş ortamı Sanayi bölgesinde hekimlerin ortak hedefi daha güvenli...
Kurban Bayramı'nda parmağını kesti, başına gelmeyen kalmadı Kurban Bayramı'nda parmağını kesti, başına gelmeyen...
Diş Teli ile Mükemmel Gülüşlere Ulaşmanın Yolları Diş Teli ile Mükemmel Gülüşlere Ulaşmanın Yolları
İş kazalarında erken müdahale uzvun durumunu...
Sanayi kenti Kocaeli’de iş kazaları sonrası hastaneye yetiştirilen birçok vakada zamanla yarışılırken,...

Haberi Oku