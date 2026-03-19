BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Ömeroğlu, bayramların sevgi ve hoşgörüyü güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

19 Mart 2026 Perşembe 16:38

 Başkan Ömeroğlu mesajında, Ramazan Bayramı’nın insanlar arasındaki kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve dostluğun pekiştiği, barış ve huzurun ön plana çıktığı müstesna zamanlar olduğunu ifade etti. “Bayramlar, gönül köprülerini yeniden kurduğumuz, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz kıymetli günlerdir” dedi.
FİLİSTİN VE YEMEN VURGUSU
İslam dünyasının bu bayramı buruk karşıladığına dikkat çeken Ömeroğlu, Filistin ve Yemen’de yaşanan insani dramlara değindi. Masum insanların hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaşam mücadelesi verdiğini belirten Ömeroğlu, “Bu acılara duyarsız kalmamalıyız. İslam dünyası olarak birliğimizi korumalı, mazlumların yanında olmalıyız” ifadelerini kullandı.
Ramazan Bayramı’nın İslam coğrafyasında yaşanan acıların son bulmasına, barış ve huzurun hâkim olmasına vesile olmasını temenni eden Ömeroğlu, dualarda mazlumların unutulmaması gerektiğini vurguladı.
“BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”
Başkan Ömeroğlu mesajının sonunda, “Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Hep birlikte, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyor, Dilovalı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Çayırova’da Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı Çayırova’da Çanakkale Şehitleri dualarla anıldı
Başkan Ölmez ‘’Bu gece, Kardeşlik Bağlarımızı Güçlendirmek İçin Önemli Bir Fırsattır.” Başkan Ölmez ‘’Bu gece, Kardeşlik Bağlarımızı...
DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI MÜFTÜLÜK BİNASININ TEMELİ ATILDI DUALARLA YÜKSELEN BİR HİZMET YUVASI: DİLOVASI...
6 bin 754 ring segment tamam, diğerleri yolda 6 bin 754 ring segment tamam, diğerleri yolda
Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi
DARICA BELEDİYESİ’NDEN GTÜ ÖĞRENCİLERİNE İFTAR SOFRASI DARICA BELEDİYESİ’NDEN GTÜ ÖĞRENCİLERİNE...
Çayırova’da Çanakkale Şehitleri dualarla...
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 111. yıldönümünde, Çanakkale Savaşı’nda vatan uğruna canlarını feda...

Haberi Oku