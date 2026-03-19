BAŞKAN ÖMEROĞLU’NDAN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Tüm İslam âleminin bayramını kutlayan Ömeroğlu, bayramların sevgi ve hoşgörüyü güçlendiren özel günler olduğunu belirtti.

Başkan Ömeroğlu mesajında, Ramazan Bayramı’nın insanlar arasındaki kırgınlıkların sona erdiği, sevgi ve dostluğun pekiştiği, barış ve huzurun ön plana çıktığı müstesna zamanlar olduğunu ifade etti. “Bayramlar, gönül köprülerini yeniden kurduğumuz, birlik ve beraberliğimizi güçlendirdiğimiz kıymetli günlerdir” dedi.

FİLİSTİN VE YEMEN VURGUSU

İslam dünyasının bu bayramı buruk karşıladığına dikkat çeken Ömeroğlu, Filistin ve Yemen’de yaşanan insani dramlara değindi. Masum insanların hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaşam mücadelesi verdiğini belirten Ömeroğlu, “Bu acılara duyarsız kalmamalıyız. İslam dünyası olarak birliğimizi korumalı, mazlumların yanında olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı’nın İslam coğrafyasında yaşanan acıların son bulmasına, barış ve huzurun hâkim olmasına vesile olmasını temenni eden Ömeroğlu, dualarda mazlumların unutulmaması gerektiğini vurguladı.

“BAYRAMIMIZ MÜBAREK OLSUN”

Başkan Ömeroğlu mesajının sonunda, “Ramazan Bayramı’nın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Hep birlikte, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyor, Dilovalı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum” dedi.