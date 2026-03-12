Çayırova Mekke Film Platosu’na uluslararası ilgi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle ilçeye kurulan ve ‘İslamiyet’in doğuşu; Sancı’ filminin çekileceği, Çayırova Mekke Film Platosu, uluslararası medya kuruluşları tarafından da ilgi görüyor. Başkan Çiftçi, son olarak El Cezire TV’ye plato hakkında röportaj verdi.

Çayırova’da kurulan Mekke Film Platosu, uluslararası medya kuruluşlarında gündem oluşturdu. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin girişimleriyle ilçeye kazandırılan ve geçtiğimiz hafta sonu, sadece ilçeden değil, ülke genelinden on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Çayırova Mekke Film Platosu, uluslararası medya kuruluşlarının da ilgisini çekti. İnşaat çalışmalarının devam ettiği plato, film çekimlerinden önce büyük rağbet görmüş ve on binlerce kişi platoya akın etmişti. İslamiyet’in Doğuşu; Sancı filminin çekileceği, Çayırova Mekke Film Platosu hakkında El Cezire TV’ye röportaj veren Başkan Çiftçi, projenin gelişimi ve ilçeye olan katkısı hakkında konuştu.

ÇAYIROVA’DA YÜKSELEN KÜLTÜR SANAT PROJESİ

Film yapımcısı Bilal Kalyoncu’yla birlikte El Cezire TV’nin sorularını yanıtlayan Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada şunları dile getirdi; “Uluslararası yayın kuruluşu El Cezire TV’ye, Çayırova’da hayata geçireceğimiz Uluslararası Mekke Film Platomuz hakkında; yatırımcı ve filmin yapımcısı Bilal Kalyoncu ile birlikte röportaj verdik. Çayırova’da yükselen bu önemli kültür ve sanat projesinin uluslararası medya kuruluşlarının dikkatini çekmesi bizleri ayrıca memnun ediyor” dedi.