Amir Ateş’ten “Tasavvuf Ezgileri” ile Unutulmaz Gece

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk tasavvuf müziğinin usta bestekârı Amir Ateş’i Kocaelililerle buluşturdu. Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde düzenlenen konserde Amir Ateş, Tasavvuf Müziği Topluluğu eşliğinde sahne aldı. Sanatçı, seslendirdiği eserlerle dinleyicilere manevi bir atmosfer yaşattı.

10 Mart 2026 Salı 16:44

 

Başiskele’de Gönüllere Dokunan Konser

Ramazan ayının manevi iklimini kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği konser programıyla sanatseverleri bir araya getirdi. Tasavvuf musikisinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede katılımcılar, ilahiler eşliğinde huzur dolu bir gece yaşadı.

Ramazan’a Yakışan Kültür-Sanat Programı

Türk musikisinin önemli isimlerinden Amir Ateş’in güçlü yorumu, salonu dolduran dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında gerçekleşen konser, tasavvuf musikisinin zengin mirasını yeniden hatırlatırken katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kocaelililer, Ramazan ayı boyunca kent genelinde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle bu manevi atmosferi yaşamaya devam edecek.

