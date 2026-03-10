Amir Ateş’ten “Tasavvuf Ezgileri” ile Unutulmaz Gece

Başiskele’de Gönüllere Dokunan Konser
Ramazan ayının manevi iklimini kültür ve sanat etkinlikleriyle zenginleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği konser programıyla sanatseverleri bir araya getirdi. Tasavvuf musikisinin seçkin eserlerinin seslendirildiği gecede katılımcılar, ilahiler eşliğinde huzur dolu bir gece yaşadı.
Ramazan’a Yakışan Kültür-Sanat Programı
Türk musikisinin önemli isimlerinden Amir Ateş’in güçlü yorumu, salonu dolduran dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Ramazan ayına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında gerçekleşen konser, tasavvuf musikisinin zengin mirasını yeniden hatırlatırken katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.
Kocaelililer, Ramazan ayı boyunca kent genelinde düzenlenen kültür ve sanat etkinlikleriyle bu manevi atmosferi yaşamaya devam edecek.