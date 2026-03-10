GÜNDEM:
Beylikbağı’na Değer Katan Sosyal Yaşam Alanı: Güzide Cafe & Restoran

Gebze Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesisler, vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet alabileceği sosyal yaşam alanlarını artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda Beylikbağı bölgesinde hizmet veren Güzide Cafe & Restoran, modern yapısı, geniş kapasitesi ve zengin menüsüyle kısa sürede vatandaşların uğrak noktalarından biri haline geldi.

10 Mart 2026 Salı 15:11

 Bölge sakinlerinin aileleri ve dostlarıyla bir araya gelerek keyifli vakit geçirebildiği tesis, sunduğu hizmet kalitesiyle Beylikbağı’nda vatandaşların gözde mekânlarından biri olarak öne çıkıyor.

 

Geniş Alan ve 250 Kişilik Kapasite

 

Toplam 1200 metrekare kapalı alan ve 100 metrekare açık alan üzerine kurulan Güzide Cafe & Restoran, ferah iç mekân düzeni ve modern tasarımıyla misafirlerine konforlu bir ortam sunuyor.

 

250 kişilik oturum kapasitesine sahip olan tesis, geniş ve kullanışlı alanları sayesinde aynı anda çok sayıda misafiri ağırlayabilecek şekilde planlandı. Günün farklı saatlerinde yoğun ilgi gören tesis, hem günlük ziyaretler hem de özel buluşmalar için tercih ediliyor.

 

Dünya Mutfağından Zengin Lezzetler

 

Güzide Cafe & Restoran, menü çeşitliliğiyle de dikkat çekiyor. Dünya mutfağından seçkin lezzetlerin yer aldığı zengin menüde; kahvaltı seçeneklerinden ana yemeklere, tatlılardan içecek çeşitlerine kadar farklı damak tatlarına hitap eden pek çok seçenek bulunuyor.

 

Ailelerin, gençlerin ve arkadaş gruplarının keyifle vakit geçirebileceği tesis, sunduğu lezzetler ve sıcak atmosferiyle Beylikbağı’nda sosyal hayatın önemli buluşma noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

 

Ramazan Boyunca Özel İftar Menüleri

 

Ramazan ayı boyunca Güzide Cafe & Restoran’da vatandaşlar için farklı iftar menüleri hazırlanıyor. Özenle hazırlanan iftar sofralarında çorba, ana yemek, yardımcı lezzetler ve tatlı çeşitlerinden oluşan zengin menüler misafirlerin beğenisine sunulurken, aileler ve dost grupları Ramazan’ın manevi atmosferinde aynı sofrada bir araya gelme imkânı buluyor.

 

Rezervasyon İmkânı

 

Güzide Cafe & Restoran’da yer ayırtmak isteyen vatandaşlar 0542 558 05 17 numaralı telefon üzerinden rezervasyon yaptırarak bilgi alabiliyor.

 

Sosyal Tesis Sayısı Artıyor

 

Beylikbağı Güzide Cafe & Restoran ile birlikte Gebze Belediyesi’nin sosyal tesis sayısı 9’a ulaştı.

 

Önümüzdeki süreçte Eskihisar’da açılması planlanan yeni sosyal tesisin de hizmete girmesiyle birlikte bu sayının 10’a yükselmesi hedefleniyor. Belediye tarafından ilçeye kazandırılan sosyal tesisler, vatandaşların sosyal hayatına katkı sunmaya devam ediyor.

