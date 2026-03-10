Seka Park’ın estetik görünümü güçlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Park genelinde korkuluklardan oturma gruplarına kadar tüm donatıları boya ve vernik çalışmalarıyla yenileyerek parkın güvenliğini ve estetik görünümünü güçlendiriyor.

SEKA PARK’TA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanlar, park ve bahçelerde yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentin en yoğun kullanılan yaşam alanlarından biri olan Seka Park ve çevresinde kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştiriyor.

TÜM DONATILAR YENİLENİYOR

Yapılan çalışmalar kapsamında park genelinde zamanla yıpranan korkuluklar, oturma grupları, pergolalar ve çeşitli kent mobilyaları tek tek elden geçiriliyor. Boyaya ihtiyaç duyan metal ve ahşap korkuluklar ile oturma alanları, malzemenin türüne uygun boyalar kullanılarak yeniden boyanıyor. Böylece hem dayanıklılık artırılıyor hem de parkın estetik görünümü korunuyor.

VERNİKLE KORUMA VE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Ahşap ağırlıklı sosyal donatılar ise özel vernik uygulamalarıyla yenileniyor. Park içerisindeki pergolalar, banklar ve diğer ahşap yapılar verniklenerek dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getiriliyor. Bu işlemler sayesinde donatıların kullanım ömrü uzatılırken, doğal dokularının korunması da sağlanıyor.

VATANDAŞLAR DAHA KONFORLU VAKİT GEÇİRECEK Gerçekleştirilen boya ve vernik çalışmaları sayesinde Seka Park’ta bulunan sosyal alanlar daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu hale geliyor. Yenilenen kent mobilyalarıyla birlikte parkın estetik görünümü korunurken, vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği modern ve düzenli bir yaşam alanı oluşturuluyor.

ÇALIŞMALAR YIL BOYUNCA SÜRÜYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının belirli program dahilinde yıl boyunca sürdürüyor. Böylece hem kent estetiğinin korunması hem de vatandaşların güvenli ve kaliteli sosyal alanlara erişimi hedefleniyor.