GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Seka Park’ın estetik görünümü güçlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seka Park genelinde korkuluklardan oturma gruplarına kadar tüm donatıları boya ve vernik çalışmalarıyla yenileyerek parkın güvenliğini ve estetik görünümünü güçlendiriyor.

Seka Park'ın estetik görünümü güçlendi

10 Mart 2026 Salı 15:22

 SEKA PARK’TA KAPSAMLI ÇALIŞMA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeşil alanlar, park ve bahçelerde yürütülen bakım ve yenileme çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kentin en yoğun kullanılan yaşam alanlarından biri olan Seka Park ve çevresinde kapsamlı bir bakım çalışması gerçekleştiriyor.

 

TÜM DONATILAR YENİLENİYOR

Yapılan çalışmalar kapsamında park genelinde zamanla yıpranan korkuluklar, oturma grupları, pergolalar ve çeşitli kent mobilyaları tek tek elden geçiriliyor. Boyaya ihtiyaç duyan metal ve ahşap korkuluklar ile oturma alanları, malzemenin türüne uygun boyalar kullanılarak yeniden boyanıyor. Böylece hem dayanıklılık artırılıyor hem de parkın estetik görünümü korunuyor.

 

VERNİKLE KORUMA VE UZUN ÖMÜRLÜ KULLANIM

Ahşap ağırlıklı sosyal donatılar ise özel vernik uygulamalarıyla yenileniyor. Park içerisindeki pergolalar, banklar ve diğer ahşap yapılar verniklenerek dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getiriliyor. Bu işlemler sayesinde donatıların kullanım ömrü uzatılırken, doğal dokularının korunması da sağlanıyor.

 

VATANDAŞLAR DAHA KONFORLU VAKİT GEÇİRECEK Gerçekleştirilen boya ve vernik çalışmaları sayesinde Seka Park’ta bulunan sosyal alanlar daha güvenli, daha temiz ve daha konforlu hale geliyor. Yenilenen kent mobilyalarıyla birlikte parkın estetik görünümü korunurken, vatandaşların aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebileceği modern ve düzenli bir yaşam alanı oluşturuluyor.

 

ÇALIŞMALAR YIL BOYUNCA SÜRÜYOR

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının belirli program dahilinde yıl boyunca sürdürüyor. Böylece hem kent estetiğinin korunması hem de vatandaşların güvenli ve kaliteli sosyal alanlara erişimi hedefleniyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya Geldi Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir Araya...
Aktaş Çifti, “Kadının Güçlenmesi: Toplumsal Dönüşümden Bireysel Güçlenmeye” Paneline Katıldı Aktaş Çifti, “Kadının Güçlenmesi: Toplumsal...
KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Bayrak Değişimi KADEM Kocaeli Temsilciliği’nde Bayrak Değişimi
Büyükakın başarılı sporcularla iftar yaptı Büyükakın başarılı sporcularla iftar yaptı
Beylikbağı’na Değer Katan Sosyal Yaşam Alanı: Güzide Cafe & Restoran Beylikbağı’na Değer Katan Sosyal Yaşam Alanı:...
Vali İlhami Aktaş, Derince Çınarlı Mahalle Sakinleriyle Bir Araya Geldi Vali İlhami Aktaş, Derince Çınarlı Mahalle Sakinleriyle...
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Vali İlhami Aktaş, Vatandaşlarımızla Bir...
Vali İlhami Aktaş; sosyal medya, mail, CİMER ve telefon yoluyla ulaşarak kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşlarımızla...

Haberi Oku