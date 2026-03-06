KÜLTÜR VE SANAT:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir, Amir Ateş’i Kocaelililer ile buluşturacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında özel programlara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin saygın bestekârlarından Amir Ateş, 7 Mart Cumartesi günü (yarın) Tasavvuf Müziği Topluluğu ile konser verecek.

Büyükşehir, Amir Ateş'i Kocaelililer ile buluşturacak

06 Mart 2026 Cuma 21:42

 RAMAZAN AKŞAMINA ANLAM KATACAK KONSER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli bestekârlarından Amir Ateş’i Ramazan ayında Kocaelililer ile buluşturacak. Kocaeli’nin yetiştirdiği değerler arasında yer alan üstat amir Ateş, 7 Mart Cumartesi günü (yarın) Tasavvuf Müziği Topluluğu ile birlikte konser verecek. Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser saat 21.00’de başlayacak. Ramazan akşamına anlam katacak ve tüm vatandaşların davetli olduğu organizasyon, Başiskele Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Sakarya’da Saklı Bir Tarih Hazinesi: Harmantepe Kalesi İftar Sofrasında Konuşuldu Sakarya’da Saklı Bir Tarih Hazinesi: Harmantepe...
Harşit Zaferi’nin 108. Yılı Belgeselle Anlatıldı Harşit Zaferi’nin 108. Yılı Belgeselle Anlatıldı
Alucra’nın Kafkas Cephesi’ndeki Stratejik Rolü Sakarya’da Anlatıldı Alucra’nın Kafkas Cephesi’ndeki Stratejik Rolü...
Gençler, “Mukaddes Emanetlere” sahip çıkıyor Gençler, “Mukaddes Emanetlere” sahip çıkıyor
Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfından Vali Aktaş'a Davet Kocaeli Artvin Kültür ve Hizmet Vakfından Vali...
Ramazan, Gebze’de çocukların neşesiyle renkleniyor Ramazan, Gebze’de çocukların neşesiyle renkleniyor
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Sakarya’da Saklı Bir Tarih Hazinesi: Harmantepe...
SAKARYA – Sakarya’nın Söğütlü ilçesinde bulunan ve bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olan...

Haberi Oku