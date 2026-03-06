Büyükşehir, Amir Ateş’i Kocaelililer ile buluşturacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin önemli bestekârlarından Amir Ateş’i Ramazan ayında Kocaelililer ile buluşturacak. Kocaeli’nin yetiştirdiği değerler arasında yer alan üstat amir Ateş, 7 Mart Cumartesi günü (yarın) Tasavvuf Müziği Topluluğu ile birlikte konser verecek. Başiskele Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek konser saat 21.00’de başlayacak. Ramazan akşamına anlam katacak ve tüm vatandaşların davetli olduğu organizasyon, Başiskele Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek.