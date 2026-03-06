Büyükşehir, Amir Ateş’i Kocaelililer ile buluşturacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında özel programlara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye’nin saygın bestekârlarından Amir Ateş, 7 Mart Cumartesi günü (yarın) Tasavvuf Müziği Topluluğu ile konser verecek.

06 Mart 2026 Cuma 21:42