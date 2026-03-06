Gebze’de Mevsim Ramazan Etkinliği: Çocuklar Tekne Orucu Geleneğini Öğrendi

Gebze Belediyesi’nin Gebze’de Mevsim Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, çocuklara Ramazan kültürü ve tekne orucu geleneği anlatıldı. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar hem bilgi edindi hem de iftarı andıran bir paylaşım ortamında bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de programa katılarak çocuklarla sohbet etti. Başkan Büyükgöz, Ramazan etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdiğini ve özellikle çocukların değerler eğitimi açısından bu tür programların önemli olduğunu ifade etti. Gebze’de Mevsim Ramazan etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Programa katılan yetkililer, çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerin artırılacağını belirtti. Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygusunu güçlendiren yönüne vurgu yapan etkinlikte, çocuklar öğrenerek ve paylaşarak bu değerleri deneyimledi.





