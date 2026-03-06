GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gebze’de Mevsim Ramazan Etkinliği: Çocuklar Tekne Orucu Geleneğini Öğrendi

Gebze Belediyesi’nin Gebze’de Mevsim Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, çocuklara Ramazan kültürü ve tekne orucu geleneği anlatıldı. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar hem bilgi edindi hem de iftarı andıran bir paylaşım ortamında bir araya geldi.

Gebze'de Mevsim Ramazan Etkinliği: Çocuklar Tekne Orucu Geleneğini Öğrendi

06 Mart 2026 Cuma 21:37

 Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de programa katılarak çocuklarla sohbet etti. Başkan Büyükgöz, Ramazan etkinliklerinin toplumun tüm kesimlerini bir araya getirdiğini ve özellikle çocukların değerler eğitimi açısından bu tür programların önemli olduğunu ifade etti. Gebze’de Mevsim Ramazan etkinliklerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği bildirildi.

Programa katılan yetkililer, çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerin artırılacağını belirtti. Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygusunu güçlendiren yönüne vurgu yapan etkinlikte, çocuklar öğrenerek ve paylaşarak bu değerleri deneyimledi.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Güçlü Büyükşehir’e 3 bin 167 kadın imzası Güçlü Büyükşehir’e 3 bin 167 kadın imzası
İzmit’in kalbi Büyükşehir Ramazan Çadırı’nda atıyor İzmit’in kalbi Büyükşehir Ramazan Çadırı’nda...
Duygu sömürüsüne izin vermeyin Duygu sömürüsüne izin vermeyin
“Kadın; toplumun direnci, geleceğidir” “Kadın; toplumun direnci, geleceğidir”
Vali İlhami Aktaş'tan, İzmit’te Hane Ziyaretleri Vali İlhami Aktaş'tan, İzmit’te Hane Ziyaretleri
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Güçlü Büyükşehir’e 3 bin 167 kadın imzası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan 3 bin 167 kadın personel, şehrin ofislerinden sokaklarına,...

Haberi Oku