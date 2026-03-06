Programa katılan yetkililer, çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerin artırılacağını belirtti. Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygusunu güçlendiren yönüne vurgu yapan etkinlikte, çocuklar öğrenerek ve paylaşarak bu değerleri deneyimledi.
Gebze’de Mevsim Ramazan Etkinliği: Çocuklar Tekne Orucu Geleneğini Öğrendi
Gebze Belediyesi’nin Gebze’de Mevsim Ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, çocuklara Ramazan kültürü ve tekne orucu geleneği anlatıldı. Gebze Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar hem bilgi edindi hem de iftarı andıran bir paylaşım ortamında bir araya geldi.
Programa katılan yetkililer, çocuklara yönelik kültürel faaliyetlerin artırılacağını belirtti. Ramazan ayının dayanışma ve birlik duygusunu güçlendiren yönüne vurgu yapan etkinlikte, çocuklar öğrenerek ve paylaşarak bu değerleri deneyimledi.