Hasan Kemal Alparslan ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, eğitim hayatında başarılarının devam etmesi temennilerinde bulundu.
Matematik ve Satranç Turnuvalarında Birincilik Elde Eden Hasan Kemal'den Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret
Uluslararası ve Ulusal düzeyde matematik ve satranç alanında önemli başarılar elde eden Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Hasan Kemal Alparslan, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.
Hasan Kemal Alparslan ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, eğitim hayatında başarılarının devam etmesi temennilerinde bulundu.