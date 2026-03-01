Matematik ve Satranç Turnuvalarında Birincilik Elde Eden Hasan Kemal'den Vali İlhami Aktaş'a Ziyaret

Uluslararası ve Ulusal düzeyde matematik ve satranç alanında önemli başarılar elde eden Türkiye Büyük Millet Meclisi İlkokulu 2. Sınıf öğrencisi Hasan Kemal Alparslan, Vali İlhami Aktaş’ı ziyaret ederek, başarılarını paylaştı.

FISO Matematik Olimpiyatlarında,

Uluslararası Amerikan Matematik Olimpiyatında, İstinye Üniversitesinde düzenlenen Marbaş Satranç Turnuvasında, Yürüyen Köşk Satranç Turnuvasında ve Ulusal Matematik Şampiyonasında birincilik elde eden ve altın madalya almaya hak kazanan Hasan Kemal ile görüşen Vali İlhami Aktaş, üstün başarılarından dolayı tebriklerini iletti.

Hasan Kemal Alparslan ile sohbet ederek yakından ilgilenen Vali İlhami Aktaş, eğitim hayatında başarılarının devam etmesi temennilerinde bulundu.