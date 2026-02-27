Çayırova Zabıtası, güvenli ve düzenli caddeler için çalışıyor

Çayırova Zabıtası, çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam ediyor. Çayırovalı ilçe sakinlerinin tüketici haklarını korumak, yol ve caddelerde bulunan ihlallerin önüne geçmek için denetimlerini sıklaştıran Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son olarak Çayırova’daki ana arterlerde ‘güvenli ve düzenli cadde’ denetimi yaptı. Bu bağlamda ekipler; İstiklal Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Adnan Kahveci Caddesi ve Fatih Caddesi’ndeki yol ve kaldırımlardaki işgallerin önüne geçebilmek adına çalışma gerçekleştirdi. Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan denetimlerde, yayaların güvenli ve rahat hareket etmesine engel olan duba, reklam panoları, flamalar vb. ürünleri toplayarak işgalin önüne geçtiler.

EN İŞLEK CADDELERDE DENETİM

Öte yandan vatandaşların şikayetlerine konu olan ve ürünleriyle kaldırımları işgal eden işletmeleri de denetleyen Çayırova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, aksaklık tespit edilen firmalara da kabahatler kanunu kapsamında idari ceza da uyguladı. Konu hakkında Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Düzenli ve güvenli caddeler için her zaman sahadayız! İlçemizin en işlek caddelerinde yapılan denetimlerde, kaldırım ve yol işgali yapan işletmeler uyarılmış; kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanmıştır” denildi.