Kocaelispor Taraftarı Harda Kaçmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Kocaeli Stadyumu’nda yaşanan tribün kazasında hayatını kaybeden 20 yaşındaki Harda Kaçmaz için Gültepe Zeytinlik Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, yüzlerce taraftar ve protokol üyesi genç taraftara veda etti.

06 Şubat 2026 Cuma 16:30

Kocaeli Stadyumu’nda oynanan Kocaelispor–Beşiktaş maçının devre arasında, maraton tribünü doğu bloklardan alt kata inmek isteyen 20 yaşındaki Harda Kaçmaz, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan genç taraftar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bugün öğle saatlerinde Gültepe Zeytinlik Camii’nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda vatandaş, taraftar ve protokol üyesi katıldı. Törene Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Tuncay Batı, AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar, Kocaelispor Kulüp Başkanı Recep Durul, Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan ve futbolcular Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz ile Muharrem Cihan katıldı.


Cami avlusunda gözyaşları sel olurken, katılımcılar Harda Kaçmaz için dualar etti. Cenaze namazı öğle vakti kılındı ve namazın ardından genç taraftar kent mezarlığında toprağa verildi. Aile yakınları ve taraftarlar defin sırasında büyük bir üzüntü yaşadı.

Tribün faciasında hayatını kaybeden Harda Kaçmaz için duyulan acı ve hüzün her an hissedildi. Katılımcılar, dualarla ve gözyaşlarıyla genç taraftara veda ederken, cami avlusu ve mezarlıkta duygu dolu anlar yaşandı.

Harda Kaçmaz’ın ani ölümü, Kocaelispor camiası ve taraftarlar arasında derin bir üzüntüye yol açtı. Törene katılanlar, genç taraftara son görevlerini yerine getirirken, acılarını birbirleriyle paylaşarak teselli bulmaya çalıştı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek

