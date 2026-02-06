Kocaeli’de 25 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Yabancı Uyruklu Hükümlü Yakalandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen son operasyonda, ağır suçlardan aranan bir hükümlü daha adalete teslim edildi.

KARTEPE UYGULAMA NOKTASINDA YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre; kasten öldürme ile tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.M. isimli yabancı uyruklu şahıs, 4 Şubat 2026 tarihinde Kartepe ilçesinde bulunan Kartepe Uygulama Noktası’nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI

Gözaltına alınan hükümlü şahıs, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Şubat 2026 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, il genelinde suçun önlenmesi ve suç faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurguladı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek