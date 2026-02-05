Gebze Ticaret Odası ve Kızılay’dan Gazze’ye Yardım Tırları Uğurlandı

KOCAELİ – GEBZE GAZETESİ Gebze Ticaret Odası tarafından “Özgür Filistin, Özgür Gazze” şiarıyla hazırlanan yardım tırları, düzenlenen törenle dualar eşliğinde Gazze’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Gebze’de düzenlenen uğurlama törenine Vali İlhami Aktaş, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Pay ve Türk Kızılay Gebze Şube Başkanı Celalettin Kurt ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kızılay Gebze Şubesi’nin lojistik destek sağladığı yardım tırlarında temel gıda maddeleri, barınma malzemeleri ve Gazze halkının günlük yaşam mücadelesine destek olacak kritik insani yardım malzemeleri yer alıyor. Tırlar, dualarla ve iyi dileklerle Gazze’ye doğru yola çıkarıldı.

Gebze Ticaret Odası yetkilileri, Gazze’de yaşanan insani krize duyarsız kalmamak için yardım çalışmalarının süreceğini ve ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya devam edeceklerini belirtti.

Tırlar, Gazze halkı için dualarla uğurlandı.

Editör: Hüseyin Resul Şimşek