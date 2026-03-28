Çanakkale Ruhu Sahneye Taşındı: Minik Yüreklerden Büyük Destan

Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler anısına gerçekleştirilen saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra okul müdürü Kıymet Gültekin günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi.





Çanakkale’nin Ruhuna Vurgu

Okul Müdürü Kıymet Gültekin konuşmasında, Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği en büyük mücadelelerden biri olduğunu belirterek, bu destanın gelecek nesillere doğru aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Gültekin, Çanakkale’nin yalnızca bir savaş değil, aynı zamanda bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olduğunu vurguladı.





Miniklerden Büyük Performans

4/F sınıfı öğrencilerinin sahnelediği şiir dinletileri, tiyatro gösterileri ve canlandırmalar izleyicilerden tam not aldı. Öğrenciler;

Cepheye giden askerlerin yaşadığı duyguları,

Anne ve evlat vedalarını,

Kadın kahramanların fedakârlıklarını,

Seyit Onbaşı nın destansı mücadelesini ve Kınalı Hasan'ı başarıyla sahneye taşıyarak salonda duygu dolu anlar yaşattı.

Sınıf öğretmeni Mehmet Şah Polat’ın sahnede seslendirdiği “Asker Türküsü” türkü performansı programa ayrı bir anlam kattı.





Sinevizyon Gösterimi ve Yoğun Katılım

Program kapsamında Çanakkale ruhunu yansıtan sinevizyon gösterimi de gerçekleştirildi. Etkinlik iki oturum halinde düzenlenirken, ilk oturumda okul öğrencileri, ikinci oturumda ise 4/F sınıfı öğrenci velileri programa katıldı.





“Çanakkale Geçilmez” Ruhu Yaşatıldı

Program boyunca “Çanakkale Geçilmez” vurgusu ön plandaydı. Öğrencilerin sahne performansları izleyiciler tarafından uzun süre alkışlanırken, vatan sevgisi, birlik ve fedakârlık duyguları güçlü şekilde hissedildi.

Kroman Çelik İlkokulu’nun düzenlediği bu anlamlı etkinlik, Çanakkale ruhunun yeni nesillere aktarılması adına örnek bir organizasyon olarak hafızalarda yer etti.



HABER : EMRE KAHRAMAN







