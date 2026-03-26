Anadolu'nun kültürel mirası Darıca'da sahnelendi

Darıca Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen halk oyunları festivali, Anadolu'nun dört bir yanından ezgileri ve oyunları aynı sahnede buluşturdu.





Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Darıca Belediyesinin yıl boyunca sürdürdüğü ücretsiz halk oyunları kurslarında eğitim gören kursiyerler sahne aldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği programda; Karadeniz, Ege, Doğu Anadolu ve Akdeniz yörelerine ait halk oyunları sergilendi.







Programa katılarak kursiyerlerin gösterilerini izleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, halk oyunlarının toplumsal birlik ve aidiyet duygusunu güçlendiren önemli bir kültürel değer olduğunu belirtti.





Etkinliğin kültürel hafızayı canlı tutan önemli bir buluşma olduğunu ifade eden Bıyık, "Bu sahnede sadece bir gösteri izlemiyoruz; aynı zamanda geçmişten geleceğe taşınan bir kültürün canlı tanıklığını görüyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin kendi kültürünü tanıyarak büyümesi, şehir aidiyetinin güçlenmesi açısından çok kıymetli. Kültürle büyüyen nesiller, geleceğe daha güçlü ve özgüvenli adımlar atar. Biz de Darıca’da kültür ve sanatı hayatın doğal bir parçası hâline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

