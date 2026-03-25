KOCAELİ'DE DANIŞIKLI DÖVÜŞ MÜ? BU ZAM OYUNUNU KİM YÖNETİYOR?

Kocaeli’de toplu taşıma zamları yine gündemde. Ancak bu sefer vatandaş sadece fiyata değil, işin işleyişine, arka plandaki dönen dolaplara da isyan ediyor. Ortaya atılan

yenilir yutulur cinsten değil: Ulaşımda zam olayı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Minibüsçüler Odası’nın ortaklaşa kurguladığı bir

Sahne Önünde Paratoner Oda Başkanı

Tiyatronun sahne önünde, halk nezdinde hiçbir siyasi sorumluluğu bulunmayan Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt var. İddiaya göre; Büyükşehir Belediyesi, ulaşımın büyük çoğunluğunu elinde tutmasına rağmen, vatandaşın haklı öfkesini göğüslemesi için kasıtlı olarak Mustafa Kurt'u kullanıyor.

Her seferinde zam talebini gündeme getiren Kurt, vatandaşın bedduasını, öfkesini ve tepkisini emen bir paratoner görevi görüyor. Aldığı tepkilerin Kurt’a somut bir yaptırımı veya zararı olmuyor. Tam tersine, esnafın gözünde "zam koparan" başkan olarak puan topluyor, 4 dönemdir 16 yıldır oturduğu bu yıl 5. dönem olarak seçildiği koltuğu hepten sağlamlaştırıyor ve maaşını tıkır tıkır almaya devam ediyor.

Savaş geçici, Zam Kalıcı :Bu Neyin Acelesi

Bugün itibarıyla petrolün varil fiyatı 87 dolara geriledi. Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’ndaki gerginliğin sona ermesiyle petrol fiyatlarının yeniden 70 dolar seviyelerine gerileyeceğini öngörüyor.Hükümet bu zamların pompaya anında yansıtılmasında direnç gösteriyor. Hükümet, petrol fiyatlarındaki geçici yükselişleri fırsat bilip hemen zam yapma eğilimi yerine, fiyatların istikrara kavuşmasını bekleyerek ve maliyet artışlarını absorbe ederek vatandaşın yanında olduğunu gösterirken, Kocaeli’deki ulaşım aktörlerinin bu "yangından mal kaçırma" telaşı akıllara tek bir soru getiriyor: Bu fırsatçılık değil de nedir? Petrol fiyatları düştüğünde "maliyet azaldı" diyerek indirim yapmayacağınız aşikârken, geçici bir dalgalanmayı kalıcı bir sömürüye dönüştürmek hangi vicdana sığar? Vatandaşı sadece bir "para kaynağı" veya "yürüyen darphane" olarak gören bu zihniyet, halkın geçim derdini hiçe saymaktır.

Sahne Arkasında Ellerini Ovuşturan Büyükşehir

Vatandaş Oda Başkanı’na bağırıp çağırırken, sahne arkasında asıl oyuncu, ellerini ovuşturarak Büyükşehir Belediyesi duruyor. İnanılmaz ama gerçek bir süreç işliyor: Oda Başkanı zam isteyip linç yerken, Büyükşehir yönetimi bu feryatlara sessiz kalıyor, reddetmiyor. Hemen akabinde konuyu jet hızıyla gündeme alıp Meclis’e taşıyor.

Siyasi olarak halk nezdinde tepki almayan, zam konusunda sorumluluğu yokmuş gibi görünen Büyükşehir, bu yolla hem siyasi kârlılık hem de finansal kazanç sağlıyor. Çünkü ulaşımın aslan payını elinde tutan Büyükşehir, zam geldiğinde kasası en çok dolacak olan merci. Oda Başkanı’nı halkın önüne atıp, arka planda zammı destekleyen eller Büyükşehir Belediyesi’nin elleri.

Kazananlar Kulübü: Belediye, Dolmuşçu, Oda Başkanı; Kaybeden: Vatandaş

Günün sonunda oynanan bu 'danışıklı dövüş'ten herkes kârlı çıkıyor. Büyük çoğunluğu elinde bulunduran Büyükşehir kasasını doldururken, minibüsçüler esnafı da cüzdanını kabartıyor. Oda Başkanı koltuğunu garantiliyor.

Peki ya sabahın köründe işe giden asgari ücretli? Okula gitmek için iki araç değiştiren öğrenci? Onlar bu tiyatroda sadece "ezilen figüran" olarak kalıyor.Sanayi kenti Kocaeli’de hava zaten kirli, trafik zaten felç, Otobüsler zaten eski ve balık istifi dolu, vatandaş zaten saatlerce yollarda. Bir de üzerine bu "fırsatçı zam" darbesi eklenince, vatandaş için ulaşım artık bir hak değil, bir zulüm haline geliyor.

Tek bir kaybeden var; o da Derince’den İzmit’e, Gebze’den Kartepe’ye her zamanki gibi ezilen, zarar eden, cüzdanı boşaltılan vatandaştan başkası değil.

Vatandaş soruyor:

Bu kumpas, bu zam oyunu ne zaman bitecek?

Kocaeli halkı ne zaman bu danışıklı dövüşün kurbanı olmaktan kurtulacak?

Bu kumpası bozacak bir yetkili Vali, Milletvekili, Bakan Var mı?

Bu iddialara verilecek bir cevap var mı?