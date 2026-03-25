Başkan Büyükgöz’den 65 Yıllık Çifte Vefa Ziyareti

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Muallimköy Mahallesi’nde yaşayan ve 65 yıllık evlilikleriyle örnek olan Hasan Basri ve Necmiye Tezcan çiftini evlerinde ziyaret etti.

Başkan Büyükgöz'den 65 Yıllık Çifte Vefa Ziyareti

25 Mart 2026 Çarşamba 11:16

 92 yaşındaki Hasan Basri Tezcan ile 82 yaşındaki Necmiye Tezcan’ın misafiri olan Başkan Büyükgöz’e ziyarette mahalle muhtarı Fetih Taşdemir de eşlik etti. Yılların eskitemediği çiftle samimi bir sohbet gerçekleştiren Büyükgöz, onların hayat tecrübelerini dinledi.

Ziyaret sırasında uzun ve sağlıklı bir evliliğin sırlarını paylaşan Tezcan çifti, geçmişten günümüze uzanan hatıralarını anlatarak duygu dolu anlar yaşattı. Başkan Büyükgöz ise büyüklerin hayat tecrübelerinin toplum için önemli bir rehber olduğunu ifade etti.

Büyükgöz, “Böylesine köklü ve sağlam aile yapıları bizlere örnek oluyor. Büyüklerimiz bizim baş tacımız. Onların duaları ve hayat tecrübeleri her zaman yolumuzu aydınlatıyor” dedi.

Gerçekleşen ziyaret, sıcak ve samimi görüntülere sahne olurken, Tezcan çifti de nazik ziyaretinden dolayı Başkan Büyükgöz’e teşekkür etti.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam
Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını Başkan Büyükakın’a ziyaretçi akını
Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak Unutulmaz dizi müzikleri Gebze’de yankılanacak
Dilovası'nda Yaşlılar Haftası etkinliği Dilovası'nda Yaşlılar Haftası etkinliği
Yangında evleri küle dönmüştü: Aktekin çiftinin sıcak yuvası yeniden kuruldu Yangında evleri küle dönmüştü: Aktekin çiftinin...
Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasına ulaşım kolaylaşıyor Yeni hükümet konağı ve belediye hizmet binasına...
Yeni Makine İkmal Atölyesi için ihale tamam
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, araç filosunun bakım ve onarımının gerçekleştirildiği Makine İkmal...

Haberi Oku