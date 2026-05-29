Aktaş Çiftinden, Milli Aile Haftasında Bayram Ziyaretleri

Vali İlhami Aktaş ve eşi Songül Aktaş, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “Aile ve Nüfus On Yılı” münasebetiyle kutlanılan “Milli Aile Haftası” etkinlikleri kapsamında ailelerimize Bayram ziyareti gerçekleştirdiler.

İlk olarak evlilik kredisinden faydalanarak yuva kuran Rabia ve Yunus Emre Kösalı çiftini hanelerinde ziyaret eden ve evlilik süreçlerini ile heyecanlarını paylaşan Aktaş çifti, yeni evli çiftimize ömür boyu mutluluklar ve huzur dolu bir aile hayatı dilediler.

Yeni evli çiftimizin ziyaretinden sonra Aktaş çifti, kentin asırlık çınarları olan ve evliliklerinde 50 yılı aşkın süreyi geride bırakarak topluma örnek teşkil eden Keriman ve Recai Yaramaz ile çiftini ziyaret ettiler.

Yarım asırlık evli çiftle yakından ilgilenerek hatırlarını soran Vali Aktaş, ailenin ve sadakatin önemine dikkat çekerek, yeni evli çiftimiz Rabia ve Yunus Emre Kösalı ile asırlık çınarlarımız Keriman ve Recai Yaramaz’ın bayramlarını tebrik ettiler.

Ailelerimiz ise ziyaretlerinden dolayı duydukları memnuniyetlerinin belirterek Aktaş çiftine teşekkür ettiler.





