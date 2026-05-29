Kocaeli’de sıfır atık hedefi tam yol ilerliyor

BÜYÜKŞEHİR’DEN SIFIR ATIK İÇİN ORTAK KOORDİNASYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Sıfır Atık Şube Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi Değerlendirme Toplantısı”, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe belediyelerinin ilgili şube müdürleri ile teknik personeller katıldı. Toplantıda; il genelindeki sıfır atık çalışmaları, geri dönüşüm uygulamaları, belediyelerin sahada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri kapsamlı şekilde değerlendirildi.

SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI İL GENELİNDE DEĞERLENDİRİLDİ

İl genelindeki atık yönetimi çalışmaları, sıfır atık uygulamalarının yaygınlaştırılması ve ilçe belediyelerinin iyi uygulama örneklerinin değerlendirildiği toplantıda Büyükşehir koordinasyonunda devam eden çalışmalar ele alınırken, bunun yanında ilçe belediyelerinin sahada karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Atıkların kaynağında ayrı toplanması, geri kazanım oranlarının artırılması ve çevre bilincinin güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin koordinasyon içerisinde devam edeceği vurgulandı.

KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN VERİLERİ PAYLAŞILDI

İZAYDAŞ Genel Müdürü Vahit Balahorlu gerçekleştirdiği konuşmasında, İZAYDAŞ’ın 30.yılında yaptığı çalışmaları ve yeni vizyonu hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sıfır Atık Şube Müdürü Hüseyin Kılıç ise Kocaeli genelinde sıfır atık yönetim sisteminin daha etkin işletilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği, saha uygulamaları, atık toplama süreçleri ve geri kazanım faaliyetlerine ilişkin verileri sunarak değerlendirmelerde bulundu.

DEPOZİTO İADE SİSTEMİ UYGULAMASI YERİNDE İNCELENDİ

Toplantının ardından katılımcılar, Sakarya’da pilot bölge olarak başlatılan ve Depozito İade Sistemi kapsamında faaliyet gösteren Sayma Doğrulama Merkezi’ni ziyaret etti. Ziyarette, depozito iade sisteminin işleyişi, ambalaj atıklarının toplanması, sayılması ve doğrulanmasına ilişkin süreçler hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Gerçekleştirilen teknik ziyaret ile depozito yönetim sistemine dair uygulama örnekleri yerinde incelenirken, benzer çalışmaların sıfır atık yönetim sistemine sağlayabileceği katkılar üzerine görüş alışverişi yapıldı.